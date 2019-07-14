Порнорежиссер Боб Джек готов объявить сексуальную голодовку ради извинений феминисток

Москва, 14 июля. Бывший муж Кати Самбуки и создатель adult-контента Боб Джек заявил о готовности провести необычную «голодовку» — он на время откажется от секса в качестве ответа на обвинения со стороны феминисток. Об этом российский порнорежиссер рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

Создатель фильмов для взрослых выступил против громких заявлений радикальных феминисток, которые открыто обвиняют всех представителей сильного пола, живущих на планете, в «харассменте» и куда более неприемлемых вещах. Его возмутило такое отношение со стороны девушек, которые «стригут всех под одну гребенку».

Он заявил, что готов объявить сексуальную голодовку, которая продлится до тех пор, пока сторонницы феминизма не принесут извинения оскорбленным и необоснованно обвиненным мужчинам.

«Я не говорю о тех мужчинах, которые действительно применяли насилие к женщинам. Но ведь от этих акций вроде Me too пострадали и совершенно невиновные люди. Мужчины лишились работы, репутации, некоторые даже семей. А оболгавшие их женщины не понесли никакого наказания. Я готов отказываться от секса до тех пор, пока они не принесут хотя бы извинения», — рассказал режиссер корреспонденту ФАН.

Напомним, Екатерина Долгова, известная под псевдонимом Катя Самбука, вышла замуж за известного порнорежиссера в возрасте 16 лет, от него она и получила прославившее ее имя. У пары в браке родилась дочь, которую назвали Званой.

В 2015 году пара рассталась со скандалом, теперь певица, актриса, фотомодель и телеведущая воспитывает ребенка одна.

Ранее российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий в разговоре с ФАН заявил, что с воскресенья объявляет голодовку и переходит на минеральную воду «Боржоми». На такой шаг он решился после того, как грузинский телеведущий Георгий Габуния на республиканском телеканале «Рустави 2» оскорбил Москву. Произошедшее настолько возмутило шоумена, что он потребовал извинений от журналиста и властей Грузии.