«Приватбанк» заблокировал счета партии Саакашвили

Киев, 14 июля. «Приватбанк» блокирует поступление денежных средств на счета украинской партии «Движение новых сил», которую возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщил член политического совета партии Давид Сакварелидзе.

По его словам, в «Приватбанке» у партии были открыты три счета. На эти счета поступали пожертвования сторонников, которые расходовались на рекламу. В настоящее время все денежные поступления на счета партии блокируются. «Приватбанк» возвращает все пожертвования обратно.

«Наши сторонники жертвуют на рекламу, на бензин, на разные расходы партии - им просто возвращают эти платежи обратно, несмотря на то, что сумма не подпадает под финансовый мониторинг банка. На вопрос «а почему вы это делаете?» мы получаем ответ «у нас такое указание от руководства», — сказал Сакварелидзе в ходе прямой трансляции в Facebook.

Напомним, партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил» принимает участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

Выборы в украинский парламент будут проходить по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а другая половина в мажоритарных округах. К участию в выборах допускаются только партии, проходной барьер составит 5%.

В конце июня Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии «Движение новых сил» в регистрации. По данным ЦИК Украины, съезд партии «Движение новых сил», на котором был утвержден список кандидатов в депутаты Рады, «состоялся с нарушениями устава партии».