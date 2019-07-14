Названы возможные сроки строительства нового авианосца в РФ





Санкт-Петербург, 14 июля. Практическая работа над новым российским авианосцем «Ламантин» уже начата, строительство корабля не за горами, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

По его словам, Крыловский научный центр и Невское ПКБ показали реальную проработанность проекта. Он напомнил также, что на предыдущих военно-морских салонах обсуждалась необходимость строительства четырех авианосца: «По два на Северный и Тихоокеанский флота».

«Сейчас уже именно идет обсуждение сроков, реальности, материалов. Это уже с практической точки зрения обсуждалось, а не как набор пожеланий и хотелок», — сказал Ненашев в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, девятый Военно-морской салон стартовал в Петербурге 10 июля и завершился 12 июля. В рамках мероприятия была, в частности, представлена концепция авианосца водоизмещением порядка 44 тысяч тонн. Его показал Крыловский центр.

Невское ПКБ представило проект авианосца «Ламантин» водоизмещением 75 тысяч тонн. По словам главкома ВМФ РФ Николая Евменова, Россия обязательно построит атомный авианосец, но «не в ближайшей перспективе».

