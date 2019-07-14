ЦИК Украины рассекретил внешность кандидата в депутаты Рады Дарта Вейдера

Киев, 14 июля. Центральная избирательная комиссия Украины рассекретила внешность Дарта Вейдера, баллотирующегося в депутаты на досрочных выборах в Раду. Фотографии кандидатов опубликованы на официальном сайте ЦИК.

Так, среди претендентов на депутатское кресло числится Дарт Викторович Вейдер. Согласно карточке кандидата, он родился 4 октября 1987 года в Киеве и является украинским гражданином.

Указывается, что на протяжении последних пяти лет кандидат проживает на территории страны. Он имеет высшее образование, является директором ООО «Темная сторона силы». Судимостей не имел, а в парламент выдвигается от политической партии «Блок Дарта Вейдера».

О его намерении участвовать в выборах в украинский парламент стало известно 26 июня. Житель украинской столицы идет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.

Отметим, что выдвижение Дартов Вейдеров происходит на Украине не в первый раз. Так, четыре года назад партия «Блок Дарта Вейдера» отправила на выборы в Одесский городской совет более 40 культовых персонажей легендарной киноэпопеи «Звездные войны» и даже одного Магистра Йоду.

В целом образ героя очень популярен на Украине в течение восьми лет. С 2011 года лица с этим именем стали руководителями «Интернет партии Украины», баллотировались на выборах градоначальников Одессы и Киева, выборах президента страны и в парламент страны в 2014 году.

Ранее стало известно, что Дарт Вейдер, «который тоже решил заняться спортом», помешал пробежке украинского президента Владимира Зеленского по Трассе здоровья. Персонаж культовой киноэпопеи предложил главе государства устроить совместный забег и направил ему приглашение. В компании свиты штурмовиков и Чубакки на Дартмобиле он около часа прождал президента, но тот не приехал.