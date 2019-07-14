Эксперт по туризму рассказал, как в турецких отелях обманывают россиян

Москва, 14 июля. Сотрудники турецких отелей обманывают российских туристов. Схему экономии на отдыхающих раскрыл директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

По его словам, на обман идут, в первую очередь, работники ресторанов и баров.

«Помимо повторного использования еды в турецких отелях разбавляют алкогольные коктейли», — рассказал эксперт по туризму в разговоре с URA.RU.

Он посоветовал туристам обращать внимание, из какой бутылки им наливают алкоголь, и просить бармена использовать напитки, указанные в прайсе. Если же сотрудники бара продолжат разбавлять коктейли, Мальцев рекомендует пожаловаться менеджеру отеля и оставить на сайте отзыв.

Глава «Уральской ассоциации туризма» объяснил, что причиной снижения качества сферы обслуживания в Турции стал запрет на полеты в Египет. В итоге российские туристы стали выбирать другое направление для отдыха, количество путешественников в Турции резко возросло. Сыграло роль, по его мнению, и решение министерства обороны России разрешить военнослужащим посещать страну во время отпуска.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. По ее словам, чаще всего недовольство отдыхающих связано с заменой авиарейса и отеля. Отдельный блок жалоб связан с плохим питанием, особенно в турецких отелях категории экономкласса. При этом россиянам зачастую не нравится не столько качество еды, сколько ее «скромное количество».