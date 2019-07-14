Лазарев предупредил о действующих от его имени в Сети мошенниках

Москва, 14 июля. Российский певец Сергей Лазарев предупредил своих поклонников, что в Сети от его имени действуют мошенники.

По словам артиста в настоящее время в Интернете распространяется видеоролик, в котором мошенники от его лица предлагают принять участие в опросе, после чего просят перевести денежные средства на неизвестный счет.

«Они требуют пройти по ссылкам, пройти опросы и потом перечислить определенную сумму им на счет, чтобы вам пришла еще большая сумма. Не верьте этому, это все мошенники», — пояснил Лазарев.

Певец также добавил, что мошенники используют видеоролик с его участием, который был создан для его официального конкурса, передает РЕН ТВ.

Ранее о похожем методе мошенничества рассказал телеведущий Максим Галкин. По его словам, мошенники используют видеоролик, специально созданный для его конкурса, который завершился еще в апреле. Галкин подчеркнул, что в настоящее время он не проводит никаких конкурсов.

В конце июня Сбербанк предупредил россиян об активизации мошенников, которые используют социальную инженерию для доступа к счетам клиентов. По словам представителей Сбербанка, количество случаев мошенничества с помощью социальной инженерии ежемесячно увеличивается на 4-6%. При этом специалистам пока не удается остановить рост подобных случаев мошенничества.