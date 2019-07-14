Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Киев, 14 июля. Автомобиль ВАЗ въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов на трассе Николаев — Снигиревка на Украине. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, инцидент произошел в районе поворота на село Красное. Детская спортивная группа ехала в направлении Николаева со стороны Снигиревки, следом за ней двигалась Lada.

Водитель решил обогнать велосипедистов и не заметил при этом ехавший ему навстречу КамАЗ. Автомобилист, увидев грузовик, резко вернулся на свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в детей.

«После столкновения автомобиль слетел в кювет», — передают СМИ.

В результате аварии пострадали шесть велосипедистов, у всех травмы различной степени тяжести. Прибывшая на место ДТП скорая помощь доставила ребят в областную детскую больницу Николаева. Уточняется, что в основном пострадали девочки в возрасте от 14 до 17 лет. При этом никто в ВАЗ не получил травм.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и следователь главного управления Нацполиции в Николаевской области.

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