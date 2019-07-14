Кто пытается запретить памятники Сталину. Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель Николай Стариков, эксперт Федерального агентства новостей, рассказывает, чем опасно мнимое развенчание «культа личности» Иосифа Сталина по прошествии стольких лет.

Как выглядит победа фальсификаторов истории? Это когда существует только одна, фальсифицированная точка зрения по вопросам прошедших исторических периодов. Именно это мы сегодня наблюдаем на Западе. Событиям Второй мировой войны даются новые трактовки, вся вина за мировую трагедию возлагается на СССР и Иосифа Сталина и немного на Германию и Адольфа Гитлера.

Чтобы новая, фальсифицированная версия истории быстрее приживалась и не имела в общественном сознании никакой альтернативы, вводятся запреты и наказания для тех, кто осмеливается говорить правду и высказывать точку зрения, отличную от точки зрения фальсификаторов истории. Сегодня такие статьи УК за отрицание советской оккупации и использование советской символики появились на территории Прибалтики и Украины.

Однако главная проблема состоит в том, что фальсификаторы истории активно действуют и в России. Более того, их главным оплотом является структура, которая по своему положению просто обязана работать на укрепление государства и нашей исторической памяти. Однако практика ее действия такова, что она полностью или частично солидаризуется с мощной антироссийской кампанией, которая развернута сегодня во многих государствах. И это вызывает большую тревогу и негодование.

Дело в том, что на днях свет увидело «Заявление Постоянной комиссии по исторической памяти Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», оставить которое без внимания просто невозможно. Называется оно «О памятниках И. В. Сталину».

В этом небольшом документе, в частности, пишется следующее: «Появляются сообщения о создании в населенных пунктах России памятников И. В. Сталину. Вызывают горечь и сочувствие те из наших сограждан и те политические силы, кто готовы забыть и даже оправдать гибель и лишения миллионов наших соотечественников, часто лучших людей страны, ставших жертвами политических репрессий, депортации народов, коллективизации, голодомора… Эти репрессии прочно связаны с именем И.В.Сталина. И те, кто ставит ему памятники, вольно или невольно оправдывают эти репрессии. Эти наши сограждане — тоже жертвы того режима: их лишили чувства сострадания к нашей тяжко пострадавшей стране. Мы не призываем запретить установку памятников И. В. Сталину на частных земельных участках. Но государственные служащие всех уровней должны четко знать о недопустимости использования для этого государственных или муниципальных земель и зданий. Подобные действия противоречат не только морали, уважению к нашим почившим, невинно пострадавшим предкам, но и официальной государственной политике».

Прежде чем разобрать текст, давайте разберемся с тем, что это за структура и кто в нее входит. Совет по правам человека при президенте принято коротко называть СПЧ. Именно при нем и создана «Постоянная комиссия по исторической памяти» (ПКИП) Что это за комиссия?

Открываем официальный сайт СПЧ и читаем: «Постоянная комиссия по исторической памяти работает в составе Совета с 2011 года. Среди основных задач — подготовка предложений, направленных на реализацию программы увековечивания жертв политических репрессий. Члены комиссии открыли специализированный сайт «Историческая память: XX век» о государственном терроре в Советском Союзе».

Чуть ниже раздел — «Основные вопросы», в котором еще раз описано то, чем должна заниматься постоянная комиссия по исторической памяти. Это «сохранение исторической памяти, развитие концепции по увековечиванию жертв политических репрессий, развитие современной исторической науки».

Смысл существования этой комиссии описан честно и сразу: увековечивание жертв политических репрессий. Фразы «сохранение исторической памяти» и «развитие современной исторической науки» являются пустыми штампами, лишенными смысла и содержания. Любая работа будет подходить под эти размытые определения. Историческую науку развивали в каждый исторический период, и каждый раз она была «современна», вот только исторические оценки давались порой диаметрально противоположные.

Любое же мероприятие на тему истории, установка памятника, выпуск фильма или книги, проведение круглого стола — на любую тему — всегда можно выдать за «сохранение исторической памяти». Перед нами «комиссия», единственной конкретной целью работы которой является постоянное нагнетание ужасов о нашем прошлом (государственном терроре в СССР).

И борьба против Сталина. Достаточно открыть раздел «Документы», как станет понятно, что Комиссия в последнее время занимается исключительно борьбой с памятью И. В. Сталина. Правда, скромно умолчав об этом в списке своих основных задач.

Теперь рассмотрим состав комиссии. Он весьма говорящий. Среди участников «комиссии», то есть в буквальном смысле «комиссаров», мы увидим несколько знакомых фамилий:

— тут известный юрист Г. М. Резник;

— политический обозреватель (а не историк, так у него и написано!) Н. К. Сванидзе;

— председатель СПЧ М. А. Федотов, который еще во времена президента Д. А. Медведева разработал программу «десталинизации», которая привела к феноменальному росту популярности Сталина;

— И. Ю. Юргенс, председатель Института современного развития (ИНСОР), структуры, которая в марте 2011 года подготовила доклад «Обретение будущего. Стратегия 2012», который рассматривался поначалу как предвыборная программа Д. А. Медведева на второй президентский срок. Этот доклад ваш покорный слуга 8 лет назад оценил очень просто: это предательство. В нем были призывы к очередному ослаблению нашей армии, наших правоохранительных органов, более тесному сотрудничеству с НАТО, смягчение УК в части экономических преступлений. Главная идея доклада — «основным препятствием развития, стопором модернизации является государство»;

— глава комиссии известный политолог С. А. Караганов.

А теперь вернемся к заявлению членов комиссии «О памятниках И. В. Сталину». Что же говорят нам «комиссары»? Они хотят ввести запрет на иную точку зрения, отличную от их. При этом грубо передергивают. Нет сегодня в России политических сил и общественных деятелей, «кто готов забыть и даже оправдать гибель и лишения миллионов наших соотечественников». Когда сегодняшние граждане России говорят об установке памятника Сталину, то никто не собирается оправдывать репрессии.



Люди считают, что Сталин достоин памятников, потому что он руководил армией и страной в период нападения Гитлера и под его, Сталина, руководством наши солдаты вошли в Берлин.

С именем Сталина люди связывают создание новой мощной экономики и ядерного щита, который и сегодня дает нам спокойствие и мирное небо над головой. Сталин является для миллионов наших граждан олицетворением социальной справедливости, когда преступники вне зависимости от своих заслуг и должностей несли наказание за преступление.

И никто в России не хочет ставить памятник Сталину по той причине, что «при Сталине были репрессии». Нет таких сил и таких людей. А что есть? А есть спекуляции либералов, которые не только давно и плотно оккупировали экономический блок правительства, но и стали «комиссарами» в различных комиссиях.

Как только народ возмущается несправедливостью сегодняшнего распределения общественного продукта и ищет недостающую справедливость в нашем прошлом, как ему сразу говорят, что, требуя этого, говоря положительно о Сталине, «вы вольно или невольно оправдываете эти репрессии».

Заявления членов Постоянной комиссии, которые хотят ввести фактический запрет на установку памятников Сталину в стране, запугивая государственных служащих, совершенно недопустимо. Хочется напомнить господам «комиссарам», что Сталин не осужден никаким судом, в отношении него нет никакого приговора. Все остальное — ваши оценки, ваше мнение. И ваши попытки, господа «комиссары», навязать обществу вашу версию российской истории — фальсифицированную, с точки зрения многих и многих не меньших специалистов по отечественной истории и десятков миллионов рядовых граждан России.

Кстати, а почему до сих пор господа «комиссары» не попробовали осудить Сталина по суду? Потому что не получится осудить его, так как именно при Сталине была осуждена практика нарушения законности, а виновные понесли заслуженное наказание. Именно при Сталине был проведен массовый пересмотр дел.

В итоге за период 1939–1940 годов было пересмотрено около миллиона уголовных дел. Около 300 тысяч человек были освобождены, почти столько же получили смягчение приговоров.

Стоит отметить, что заявления постоянной комиссии при СПЧ вообще противоречат действующей Конституции РФ. Статья 2 гласит «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» — вы же призываете ограничивать свободу граждан в деле установки памятников. Пассаж Комиссии о том, что «мы не призываем запретить установку памятников И. В. Сталину на частных земельных участках», есть чистая дискриминация.

То есть всем государственным деятелям России можно ставить памятники где угодно, а Сталину отчего-то только на «частных земельных участках»? Вам, господа «комиссары», можно ставить памятники Гайдару, Ельцину и им подобным деятелям, где угодно, а нам, уважающим советский период и Сталина, вы разрешаете это делать только на приусадебных участках и частных предприятиях?

А вы что, уже приватизировали государство, милостивые государи, чтобы так себя вести?

Статья 13 Конституции гласит, что: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Настойчивое требование запретить устанавливать памятники Сталину, ссылаясь при этом на «официальную государственную политику», есть желание ограничить и запретить идеологическое многообразие в РФ. Ведь по логике господ «комиссаров» выходит, что человек, уважающий Сталина, желающий поставить ему памятник, не может быть государственным служащим. А если он поставит такой памятник, повесит памятную доску, назовет проспект именем Сталина, что, будете увольнять и начинать травлю, так, что ли?

Сегодня наша страна сталкивается с волной сноса памятников нашим воинам, государственным деятелям и военачальникам в других странах. При этом позиция руководства этих стран, какой-нибудь комиссии на Украине или в Польше, по сути, ничем не отличается от позиции российской Постоянной комиссии СПЧ по исторической памяти.

Судите сами. Поляки или украинцы, снося памятник генералу Черняховскому или советскому воину, говорят, что он оккупант, злодей, палач. Что памятник надо снести, а те, кто настаивает на его сохранении, «вольно или невольно оправдывают репрессии и советскую оккупацию». И поэтому ему нельзя ставить памятники.

Господа «комиссары» говорят о Сталине то же самое, давя на государственных служащих и прямо призывая к нарушению Конституции. Тем самым, «вольно или невольно», они помогают антироссийской пропаганде и облегчают задачу зарубежным фальсификаторам истории. Делая позицию России на международной арене слабой и непоследовательной. Ведь на любое возмущение вам сразу скажут — вы у себя считаете ряд памятников невозможными и недопустимыми, так и мы так считаем у себя в Польше (на Украине, в Латвии и т. п.).

И последнее, что хочется сказать: подобных «комиссий» нет нигде в мире. Нет и подобных неприемлемых заявлений. Нигде в мире власть не борется с памятью самого популярного деятеля своей истории, но использует его имя на благо Родины, которой он верно служил в прошлом.

Никто не говорит о недопустимости памятников Джорджу Вашингтону, потому что таким образом «вольно или невольно оправдывают» рабство. Ведь Вашингтон был рабовладельцем. Никто не требует запретить памятники Уинстону Черчиллю, потому что таким образом «вольно или невольно оправдывают» ковровые бомбардировки германских городов и сожженный напалмом дотла Дрезден. Никто не возмущается попытками поставить памятник президенту США Гарри Трумэну, хотя таким образом «вольно или невольно оправдывают» применение атомного оружия против мирных городов Японии. Никто не требует запретить ставить памятники Мао Цзэдуну, потому что таким образом «вольно или невольно оправдывают» культурную революцию и гражданскую войну.

Оглядываясь на мировой опыт, глядя на то, как выстраивается информационная политика в странах с наиболее устойчивой политической системой, становится очевидно, что деятельность «Постоянной комиссии по исторической памяти» при СПЧ с очевидностью вредит российской государственности. Вольно или невольно.

Правда, на этот счет есть более точное изречение, которое принадлежит политическому деятелю, который наверняка мил сердцу каждого «господина комиссара» из ПКИП. Это глава партии кадетов Павел Николаевич Милюков. Когда-то он задал риторический вопрос, который хочется повторить в адрес авторов заявления «О памятниках И. В. Сталину».

Что это: глупость или измена?