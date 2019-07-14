Махинации с подписями закономерно лишили Соболь шанса попасть на выборы в МГД

Москва, 14 июля. Попавшаяся на подделке подписей Любовь Соболь закономерно не прошла на выборы в Московскую городскую думу. Таким мнением поделился политтехнолог Дмитрий Гусев.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия исключила из предвыборной гонки юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, поскольку 14,67% ее подписей оказались «липовыми». При этом правила допускают 10% брака от общего количества подписей. Помимо Соболь, в этот показатель не уложились и многие другие кандидаты, которых также сняли с выборов.

По словам Гусева, провал Соболь на выборах в Мосгордуму был предсказуем, поскольку для честного выдвижения необходимо иметь мощный организационный и личный ресурс, а у сотрудницы так называемого ФБК нет ни популярности, ни поддержки, ни профессиональной команды. По этим причинам Соболь решилась на фальсификацию подписей.

«В Москве собрать подписи непросто. Для этого требуются личный ресурс кандидата (чтобы это был известный человек), организационный ресурс (наличие нормальной команды), большое количество сторонников, для этого также требуются деньги и время. Это пять факторов, для того чтобы собрать подписи для участия в выборах в Московскую городскую думу. И это очень сложно», — пояснил эксперт.

Дмитрий Гусев отметил, что избирательная комиссия не занимается политикой, а проверяет, верно ли соблюдаются предвыборные процедуры. Как подчеркнул политтехнолог, если кандидаты не справились с задачей и не смогли собрать подписи, то их нужно исключать из предвыборной гонки.

«Если кандидаты процедуры нарушили, значит подписи плохие, и регистрировать таких кандидатов не надо, как избирательная комиссия и поступила», — заявил Гусев «ПолитРоссии».

Напомним, что Любовь Соболь проявила фантазию и использовала сразу несколько методов махинаций с подписями. Например, сотрудники правоохранительных служб Пресненского района Москвы обнаружили в одной из съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей», работники которой занимались фальсификацией «автографов» в поддержку сотрудницы так называемого ФБК.

Также волонтеры штаба Соболь рассказали, что она унижала их и заставляла подделывать подписи. Один из работавших в команде Соболь молодых людей сообщил, что на самом деле москвичи неохотно поддерживали сотрудницу так называемого ФБК.

Кроме того, в подписных листах Соболь стояли «автографы» россиян, которые давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья. Родственники умерших были шокированы новостью об «участии в выборах» своих ушедших в мир иной близких.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что Любовь Соболь не планировала всерьез принимать участие в выборах. По словам эксперта, Соболь может использовать снятие своей кандидатуры с выборов в качестве повода для политической демонстрации.