Стали известны новые подробности о страшном убийстве стюардессы во «Внуково Вилледж»

Москва, 14 июля. Стали известны новые подробности убийства 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой, тело которой обнаружили в номере гостиницы «Внуково Вилледж».

Девушка лежала в наполненной водой ванной. Труп направили на экспертизу, по итоагм которой стало ясно: она не утонула, причиной смерти стала механическая асфиксия, несчастную задушили.

Главным подозреваемым в убийстве является молодой человек Алины, 25-летний Никита Енин. Именно на номер его паспорта был зарегистрирован номер. После того, как Альбины не стало, он продлил номер еще на сутки и испарился. 12 июля его смогла задержать московская полиция.

Знакомые мужчины рассказал KP.RU, Енин носил брендовую одежду, публиковал в соцсетях фото с дорогими машинами, делал модные прически и носил «хипстерскую» бороду. Чем именно он зарабатывал на жизнь, никто толком не знал. Были слухи, что он зарабатывает, играя на курсах валют и акций в Сети. Кроме того, Енин постоянно принимал разные лекарства и объяснял это тем, что его деятельность связана с рисками и стрессом, поэтому ему нужны успокоительные.

Альбину он часто просил погадать на нее на картах Таро. При этом сам рассказывал, что несколько месяцев назад напал на девушку после ссоры и пытался ее задушить. После этого в их отношениях наступил перерыв, но потом они снова сошлись.

С Енином, как выяснилось, Альбина познакомилась в стрип-клубе «Зажигалка» в районе Курского вокзала. Сама она приехала в Москву из Набережных Челнов, а Никита жил в доставшейся по наследству квартире в Балашихе.

После знакомства он очень сильно влюбился в девушку. Его друг, говорит, что Енин очень ревновал Альбину, просил уйти из стриптиза, хотел, чтобы она принадлежала только ему. Но оказалось, что так просто из этого бизнеса уйти было нельзя, девушку нужно было «выкупить».

Об этом и сам Енин заявил на допросе. По словам источника газеты, сумму этого выкупа он не назвал, но заявил, что даже после этого девушка продолжала иногда работать в стриптизе. Кроме того, Енин похвастался, что все время делал возлюбленной дорогие подарки, водил в лучшие рестораны Москвы.

Правда, как отмечает издание, есть и данные о том, что все деньги Никита просаживал на трейдерских интернет-площадках.

В гостинице, где было обнаружено тело девушки, Енина знали очень хорошо, они там часто проводили время. На допросе Никита подробно рассказал, как 8 июля Альбина вернулись с очередного рейса, у них было свидание. В отеле они занимались любовью, а потом проспали до середины дня. Проснувшись, он начал читать ее СМС-сообщения, увидел послания от других мужчин и устроил истерику, решив, что она ему изменяет. Альбина начала ругаться в ответ, повысила голос. После этого, как сказал Енин, «у него сорвало крышу». Он набросился на девушку, начал ее душить. Смог остановиться только, когда уже перестала дышать. После отнес тело в ванну, набрал воду. Сидел рядом и не знал, что делать дальше. Затем спустился, продлил номер на ресепшене и уехал в Балашиху, та бродил по лесу два дня. У него были и мысли о самоубийстве, но счеты с жизнью он сводить не стал. После двух дней в Балашихе он 12 июля приехал к другу в Москву, где его задержали у станции метро «Университет».

Адвокат Енина говорит, что поведение его подзащитного вызывает вопросы, и в следователь намерен назначить психиатрическую экспертизу. Сам мужчина свою вину признает полностью и не хочет обжаловать арест.