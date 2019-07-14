ФАН разъясняет: либеральные СМИ подставились со справкой о писателе Стругацком

Мемориальная доска писателю Борису Стругацкому стала темой для спекуляций, спровоцированных сатирическим постом петербургского депутата Бориса Вишневского в соцсетях. Пост Вишневского подхватили либеральные СМИ, вынудив Федеральное агентство новостей разбираться в этой ситуации.

В рамках проекта «ФАН разъясняет» рассказываем, как «Эхо Москвы», а затем другие либеральные СМИ раздули эту спекулятивную тему, сформировав целый якобы «критический» по отношению к властям сюжет в сервисе «Яндекс.Новости».

Именно авторы сайта «Эхо Москвы» первыми опубликовали материал, что власти Санкт-Петербурга потребовали справку о принадлежности автора научной и социальной фантастики Бориса Стругацкого к профессиональным писателям.

«Теперь наш Союз (писателей Санкт-Петербурга) войдет в историю — как выдавший справку, что Борис Стругацкий был писателем. Наконец-то этот факт будет подтвержден», — иронизирует в своем блоге на сайте «Эха Москвы» депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. На его слова опираются авторы публикации, сформировавшей сюжет в «Яндекс. Новости».

При этом Борис Вишневский «тактично» умалчивает, что эта процедура прописана в законе от 2011 года № 706-131 «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге». Документ принимало то самое законодательное собрание, в котором работает депутат Вишневский.

Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко в интервью изданию «Говорит Москва» отметил следующее:

«Закон принимал тот самый ЗакС, в котором работает Борис. Действуя по закону, мы каждое слово, которое попадает на мемориальную доску, подтверждаем архивными справками. Это правовая процедура. Это требуется для всех досок. Борис Стругацкий был также сценаристом и переводчиком. Вот мы пишем, что он писатель. Но, в принципе, мы могли написать, что он переводчик. Закон никогда не может предвидеть всех коллизий, которые возникают в действительности».

Константин Сухенко подчеркнул, что Вишневский, раздув эту историю, «посмеялся в том числе над собой», а необходимый документ был истребован исключительно для того, чтобы избежать фактических ошибок на мемориальной доске.

«Предложение об установке доски должно содержать копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности. Да, применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки», — заключил Константин Сухенко.

Примечательно, что необоснованные колкости Бориса Вишневского, которые стали достоянием гласности благодаря сайту «Эха Москвы», моментально подхватили различные прозападные и либеральные СМИ: «Росбалт», «Ридус», Znak.com и другие. Авторы публикаций даже не попытались разобраться в теме, чтобы понять, что для установки мемориальной доски требуется выполнить ряд формальных правовых норм. Тем самым они продемонстрировали не только отсутствие осведомленности в данном вопросе, но и подтвердили тезис, что готовы публиковать непроверенные данные вслед за «изданиями-побратимами», не проверяя достоверность приведенной в них информации.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» стал ответом нашего издания на идеологическую ценуру, введенную либеральными и прозападными СМИ против нашего издания.