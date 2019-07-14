Газопровод в сирийской провинции Хомс вышел из строя после атаки террористов

Дамаск, 14 июля. Газопровод, соединяющий газовое месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом Ибла, в сирийской провинции Хомс вышел из строя после нападения террористов.

О ЧП сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA. По данным ТАСС, по этой артерии на ГПЗ каждый день поступает до 2,5 млн кубометров газа, откуда они распределяются по электростанциям САР.

По данным SANA, последствия аварии в настоящее время ликвидируют ремонтные бригады. Работы должны завершиться в ближайшее время.