Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Газопровод в сирийской провинции Хомс вышел из строя после атаки террористов

337
0 Оставить комментарий

Газопровод в сирийской провинции Хомс вышел из строя после атаки террористов

Дамаск, 14 июля. Газопровод, соединяющий газовое месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом Ибла, в сирийской провинции Хомс вышел из строя после нападения террористов.

О ЧП сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA. По данным ТАСС, по этой артерии на ГПЗ каждый день поступает до 2,5 млн кубометров газа, откуда они распределяются по электростанциям САР.

По данным SANA, последствия аварии в настоящее время  ликвидируют ремонтные бригады. Работы должны завершиться в ближайшее время.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров