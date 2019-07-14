Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

Донецк, 14 июля. Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, двое мирных жителей населенных пунктов Саханка и Докучаевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения», — приводит слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Донецкая и Луганская области отказались подчиняться новой власти и провозгласили себя независимыми республиками.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать во время встреч в Минске. Несмотря на так называемые минские договоренности, которые предполагают прекращение огня в Донбассе, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР.

Ранее Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ приступили к реализации нового плана по дестабилизации обстановки в Донбассе. По его словам, частью этого плана являются обстрелы гражданских административных объектов ДНР. В качестве примера Безсонов привел обстрел администрации Ясиноватой силами украинской армии.