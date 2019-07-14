Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

60
0 Оставить комментарий

Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

Донецк, 14 июля. Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, двое мирных жителей населенных пунктов Саханка и Докучаевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения», — приводит слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Донецкая и Луганская области отказались подчиняться новой власти и провозгласили себя независимыми республиками.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать во время встреч в Минске. Несмотря на так называемые минские договоренности, которые предполагают прекращение огня в Донбассе, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР.

Ранее Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ приступили к реализации нового плана по дестабилизации обстановки в Донбассе. По его словам, частью этого плана являются обстрелы гражданских административных объектов ДНР. В качестве примера Безсонов привел обстрел администрации Ясиноватой силами украинской армии.

 

infox - new
Источник: Донецкое агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров