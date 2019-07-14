Евросоюз заявил о последней возможности для РФ и США сохранить ДРСМД

Москва, 14 июля. Европейский союз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также «немедленно предпринять» шаги для соблюдения положений документа. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, размещенном на сайте Евросовета.

В документе подчеркивается, что Евросоюз глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Договора, действие которого может подойти к концу уже 2 августа текущего года.

«Мы сожалеем об официальном решении России 3 июля 2019 года о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД», — говорится в тексте заявления Могерини.

Европейский союз призвал Москву «эффективно ответить на серьезные опасения» относительно разработки, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования. Объединение европейских государств также заявило о необходимости «немедленно обеспечить полное соблюдение положений Договора».

«Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», — констатируется в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. В то же время МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, министерство представило соответствующий доклад, согласно которому Вашингтон перестал выполнять условия соглашения еще в 1999 году.

Министерство обороны России тем временем рассказало о крупном заводе на юге США, где созданы все условия для производства запрещенных ДРСМД ракет.

Тем не менее США уведомили РФ о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля из-за «совершаемых Россией действий». В Вашингтоне также заявили, что если Москва в течение полугода «не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению ДРСМД», то Вашингтон окончательно выйдет из соглашения.

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ также приостанавливает свое участие в ДРСМД. Российский лидер подчеркнул, что Москва не должна и не станет втягиваться в гонку вооружений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков уличил США в дезинформации по ДРСМД. Он отметил, что претензии к США у РФ появились не после американских обвинений, направленных в отношении ракеты 9М729, как видит ситуацию Вашингтон, а существовали задолго до них.