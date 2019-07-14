В СПЧ не нашли оснований для проведения митинга кандидатами в Мосгордуму

Москва, 14 июля. Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Борисов заявил, что не считает необходимым проведение акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы призвали своих сторонников выйти на несанкционированную акцию в Москве. Кандидаты в депутаты Мосгордумы проводят акцию под видом встречи с избирателями. Поводом для незаконного митинга послужило решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. У них было выявлено более 10% бракованных подписных листов, что означает снятие их кандидатур с выборов.

«В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения как защиты прав человека... Когда по любому поводу пытаться выходить на улицы — это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития, как гражданского общества, так и государства», — подчеркнул Борисов.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. При этом всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, «яблочнику» Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, отказали в регистрации кандидатами на выборах. По данным Мосгоризбиркома, у Соболь было выявлено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, передает РИА Новости.

При этом ранее неоднократно сообщалось о фальсификации подписных листов в пользу юриста «ФБК» Любови Соболь. Так, 29 июня июня в Москве были задержаны несколько человек, которые подделывали подписные листы в пользу Соболь. В Сети была опубликована видеозапись, на кадрах которой можно увидеть «подпольную фабрику», где осуществлялась подделка документов.