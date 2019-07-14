В Госдуме предложили четкий ответ на провокационные заявления Японии о Курилах

Россия отказывается обсуждать с Японией передачу двух островов Курильской гряды. Об этом сообщает японское издание Kyodo со ссылкой на собственные источники в российской дипломатической среде.

Издание сообщает, что Россия отказалась обсуждать территориальные вопросы в привязке к мирному договору с Японией, о необходимости заключения которого по итогам Второй мировой войны ранее заявляли и Москва, и Токио.

Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что Москве нужно максимально жестко и последовательно отстаивать российские интересы в этом вопросе в связи с особой близостью Соединенных Штатов с Японией. Тем более, что раньше в СМИ просочилась информация, что Вашингтон вынашивает планы использовать Курилы для развертывания своих вооружений.

«Вопрос Курил вообще не имеет под собой почвы для обсуждения, но тем не менее время от времени всплывает, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Считаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно четко заявить раз и навсегда: не то что переговоры по каким-то нашим территориям, но и сам мирный договор между Россией и Японией мы не можем заключать с государством, на территории которого находятся оккупационные американские войска. Напомню, после того, как милитаристская Япония подписала безоговорочную капитуляцию, признав ее перед Советским Союзом и США, на территории Японии находятся американские оккупационные войска. Соответственно, Япония — несамостоятельна. Как мы можем заключать договор с несамостоятельным государством?!»

По мнению парламентария, никакие серьезные переговоры с Токио невозможны, пока там находится американская военная база, а количество военнослужащих США превышает 50 тысяч.

«Как только американские войска будут выведены с японской территории, только тогда, и не раньше, мы сможем общаться с Японией как с самостоятельным государством. Пока же надо помнить, что Япония оккупирована Соединенными Штатами после того, как американская авиация разбомбила ядерными бомбами Хиросиму и Нагасаки. Мне кажется, наша страна должна максимально ясно озвучивать свою позицию в этом вопросе. Пока же из-за нашей излишней мягкости японская сторона постоянно допускает провокационные заявления, связанные с Курилами», — подчеркнул Александр Шерин.

Ранее японские организаторы саммита G20 в Осаке в презентационном видеоролике обозначили Южные Курилы как часть Японии. В связи с этим МИД России направил Токио официальную ноту протеста.

Напомним, по итогам Второй мировой войны СССР и Япония так и не заключили мирный договор, и эта проблема «по наследству» перешла к Российской Федерации. Камень преткновения — вопрос о пограничном размежевании, который остается нерешенным, поскольку Токио необоснованно претендует на Южные Курильские острова (острова Итуруп и Кунашир, а также группу островов Малая Курильская гряда).