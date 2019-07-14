Россияне пострадали при падении ветки полувекового дерева в Азербайджане

Баку, 14 июля. Двое граждан РФ и пять сирийцев получили травмы после падения ветки полувекового дерева, растущего возле дворца Шекинских ханов в азербайджанском городе Шеки. Об этом сообщили в Минздраве Азербайджана.

Состояние туристов из России оценивается как стабильное, рассказали в пресс-службе ведомства. Всего из-за падения ветки пострадали 19 человек, сообщает RT. Среди них есть не только иностранные туристы, но и граждане Азербайджана.

Пострадавших доставили в центральную клиническую больницу Шекинского района. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Причиной падения ветки 500-летнего так называемого ханского чинара (платана) стал сильный ветер. В местном бюро по туризму корреспонденту Sputnik Азербайджан сообщили, что на месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

По имеющимся сведениям, чинар высадили в 1530 году. Дерево на 232 года старше исторического здания, которое чинар охраняет от солнца, ветра, дождя и снега. Дворец Шекинских ханов был построен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и построенный в XVIII веке дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что сильный ветер поднялся в Азербайджане еще 12 июля. Только в Баку он повалил более 20 деревьев, при этом некоторые из них не были ослабшими или высохшими.