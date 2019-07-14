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«Желтые жилеты» освистали Макрона на параде в честь Дня взятия Бастилии

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«Желтые жилеты» освистали Макрона на параде в честь Дня взятия Бастилии

Париж, 14 июля. Военный парад в честь Дня взятия Бастилии начался на Елисейских полях в Париже. В мероприятих принимает участие французский президент и верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон. Правда, скандальные активисты в желтых жилетах встретили его на параде свистом.

«Макрон, в отставку», — скандировали «желтые жилеты»

О беспорядках сообщила в своем telegram-канале глава RT France. Как уточняет РИА Новости, в какой-то момент «жилеты» начали разрушать установленные ограждения и воздвигать из них баррикады.

Полицейские попытались восстановить порядок, но в итоге разгонять митингующих пришлось с помощью слезоточивого газа. По данным местных СМИ, несколько активистов были задержаны, среди тех, кто попал в участок, был и главный идеолог «жилетов» Эрик Друэ.

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