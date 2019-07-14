Барецкий объявил голодовку и перешел на «Боржоми» в знак протеста

Москва, 14 июля. Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий объявил голодовку, которая не закончится до тех пор, пока грузинский телеведущий Георгий Габуния не извинится за оскорбления в адрес президента РФ. Об этом он заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Грузинский телеведущий в эфире авторской передачи «Постскриптум» на республиканском канале несколько дней назад грубо высказался в адрес российских властей. Поступок журналиста возмутил не только россиян, но и жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала Николоза Гварамию.

«Я хорошо знаю эту историю, я знаю, из-за чего все произошло. Это на самом деле заговор ЛГБТ, мирового сообщества геев, которые «гонят» на Россию, на нашего президента. Считают, что их права ущемляются», — заявил Барецкий в разговоре с ФАН.

Он отметил, что в 90-х представителям сексуальных меньшинств многое прощалось, они «развращали молодежь». Однако сейчас им все «обломилось», подчеркнул Барецкий, и виноватой в этом они почему-то увидели Москву.

«Посыл этого грузина – это просто так, политический выпад? Нет, не нужен он никому», — заявил шоумен.

Барецкий назвал Грузию «страной-присоской», которая зависит от России и с которой никакие другие страны не хотят сотрудничать.

«Грузины присосались к России, а сейчас им это обломилось. Они никогда нигде толком не работали, на халяву пытались где-то что-то сорвать. Республика-присоска. Толку от них нет, кроме воды минеральной, и то даже это спорно», — подчеркнул он.

Музыкант считает, что Габуния, оскорбив президента РФ, совершил грязный поступок, за который его должны «линчевать» его же соотечественники.

«У меня есть друзья-грузины, но они адекватные. Они понимают, что оскорблять президента великой державы – то же самое, что оскорбить великую державу. А мне жалко, что наша держава слишком добра. Я бы <…> пару ракеток. Но это мое мнение. Думаю, не один я его разделяю. Но наш президент – человек культурный, вежливый. Я журналисту зла не желаю, мне его жалко», — констатировал музыкант.

Барецкий отметил, что российский лидер Владимир Путин простил Грузию, не стал вводить против республики санкции, и теперь не только сам журналист, но и власти страны должны принести свои извинения в ответ.

«Извиняться никогда не поздно, главное, чтобы это было сделано. Если они (власти Грузии. – Прим. ФАН) этого не сделают, будут полными придурками», — подчеркнул собеседник агентства.

Барецкий заявил, что с сегодняшнего дня объявляет голодовку, чтобы грузинского журналиста «замучила совесть».

«Грузины – люди авторитетные, уважают понятия. Там много воров в законе. Я обращаюсь к ним – накажите этого недожурналиста, который работает на гей-сообщество, за его длинный язык», — выступил он с призывом.

Музыкант подчеркнул, что никогда в жизни не голодал, однако поступок Габунии возмутил его до такой степени, что он готов решиться на такой шаг.

«Я объявляю голодовку с этого момента, – заявил собеседник ФАН. — Чтобы показать этому грузину, что даже я объявил голодовку, такого никогда не было, я не голодал вообще никогда. Чтобы он увидел, что голодает такой человек, как я, который 90-е прошел».

Барецкий подчеркнул, что не станет объявлять сухую голодовку, при которой его здоровье будет под угрозой. Его рацион составит минеральная вода, на которую он перейдет в знак протеста.

«На «Боржоми» буду сидеть из принципа. И если я умру или заболею через, ну, я не знаю, две недели, не знаю, сколько продержусь, пусть это будет на их совести. Пусть весь мир увидит, что вода «Боржоми» — либо хороший напиток, либо полное <…>. Пусть они радуются, что я покупаю эту воду. Пожалуйста, любые проверки. Я буду голодать», — заключил известный музыкант.

Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси в конце июня. Президент РФ подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, из-за которого разгорелись беспорядки, скорее всего, был спланирован заранее. Причастна, по их словам, не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Госдуме РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Идея в нижнем палате парламента была принята единодушно. Однако российский лидер заявил, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.

Однако вместо извинений со стороны Грузии посыпались новые нападки. Гендиректор телеканала «Рустави 2» Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и «Боржоми» для того, чтобы «отомстить» производителям, поставляющим продукцию в Россию. После этого жители винодельческого региона Грузии — Кахетии — вышли на акцию протеста к зданию телекомпании, требуя отставки Гварамии.