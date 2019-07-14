Переговоры между Переходным военным советом и оппозицией в Судане закончились ничем

Очередная встреча между представителями ССП (оппозиционный союз «Силы Свободы и Справедливости») и ПВС (Переходного военного совета) в столице Судана Хартуме закончилась... ничем. По официальным заявлениям участников встречи, следующий раунд переговоров состоится вечером в воскресенье, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно заявлениям ПВС, очередная отсрочка необходима для проведения дальнейших консультаций, а также обмена документами и меморандумами между политическими блоками, участвующими в проекте формирования законодательных и исполнительных институтов страны.

Однако еще в 19.30 ПВС, вопреки предложению ССП о переносе встречи, заявил: «Мы считаем, что откладывать очередной раунд переговоров с ССП неуместно».

Один из наиболее активных членов оппозиционного блока, выступающего за создание гражданского правительства, — Коммунистическая Партия Судана, выступила со встречным заявлением о решении партийного руководства отклонить окончательный проект формирования парламента Судана, предложенный Переходным военным советом.

Согласно заявлению спикера коммунистов, после того как ПВС отклонил пункт договора о предоставлении гражданской фракции 67 мест в законодательном органе республики, переговоры зашли в тупик.

С точки зрения ряда экспертов, позиция ССП, пытающихся любыми более или менее легитимными методами вырвать какую бы то ни было инициативу из рук военных, пресловутые 67%, даже если у оппозиции не получится их согласовать — однозначная заявка на полное отстранение ПВС от любых решений во внутренней и внешней политике.

Несмотря на то что до сих пор ни одна фракция не огласила полный список полномочий, которыми будут обладать будущий парламент и «Меджлис1 ас-Сайда» (Суверенный совет — де-факто, исполняющий функции президента), любой гражданин Судана осознает: не будет 67% — значит, посредством предлагаемых со стороны ПВС 50% ССП будут блокировать любое решение как законодательной, так и исполнительной власти. Лучше не думать, чем может в ближайшем будущем закончиться это противостояние барана и новых ворот…

С учетом того, что ССП, несмотря на многочисленных «недругов» в рядах суданских военных, избрала козлом отпущения командующего Силами быстрого реагирования (СБР) — Мохаммада Хамдана Дагло.

Если два месяца назад, до отключения в стране Интернета, ССП инкриминировали нестабильность в стране всем силовикам, вместе взятым, то теперь, с учетом возросшей популярности командира СБР, некогда мирная оппозиция уже поглядывает в сторону армии в надежде договориться о неких совместных действиях в пику Дагло.

Если опустить малоактуальную на сегодняшний день тему условной причастности нынешних бойцов и офицеров СБР к ситуации в провинциях Дарфур и Кордофан, где предшественники СБР, именуемые джанджавидами, действительно очень жестоко обращались с гражданским населением и племенами африканцев-земледельцев, то политика, проводимая Дагло в кризисных районах страны, идет Судану скорее на пользу.

Многочисленные и успешные операции против наркоторговцев, разнообразных вооруженных группировок на западе страны, охрана границ, успешные переговоры с бунтарями — все это заслуги командования СБР. ССП активно критикует законный статус Сил быстрого реагирования, постоянно приравнивая их (без конкретики) к упомянутым выше джанджавидам и провоцируя потенциальные риски: речь может идти о перехвате немногих элементов позитивной повестки (в частности, переговоры с вооруженными группировками повстанцев, начатые именно Хамданом).

Аналогичные переговоры с вооруженными группами их южных штатов сейчас ведут СДСП. И ведут они их в Эфиопии — в Аддис-Абебе…

Следует также отметить, что сегодняшние многотысячные шествия, прошедшие в Хартуме и Омдурмане, сознательно зарегистрированы оппозицией не как демонстрации, а в формате «траурных шествий в память о демонстрантах, погибших 3 июня». Впрочем, «траурное шествие» подобного рода, разумеется, ничем не отличается от десятков предыдущих народных выступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.