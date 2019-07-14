В Киеве заявили о существенном сокращении желающих получить гражданство Украины

Киев, 14 июля. Количество лиц, желающих получить гражданство Украины, существенно сократилось за последние пять лет, а именно — почти в два раза. Об этом заявили в Государственной миграционной службе страны (ГМСУ).

По данным ведомства, в 2018 году украинское гражданство получили 3388 человек, тогда как в 2017 году паспорт страны выдали 3639 гражданам. В 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот, количество людей, получивших украинское гражданство составило 6438 человек.

Сотрудники миграционной службы уточнили, что количество лиц, которые приобрели паспорт Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29 человек.

«В 2018 году таких было 70 человек, а в 2014 году — 125 человек», — говорится в сообщении ГМСУ.

Кроме того, по данным ведомства, уменьшилось и число людей, принятых в гражданство по указу президента Украины. В 2019 году оно составило 652 человека, в 2018 году 983 человека, а в 2014 году — 1339 человек.

Согласно отчету ООН «Перспективы мирового народонаселения», количество жителей Украины к 2050 году сократится практически на 20%.

Ранее неутешительный прогноз на будущее Украины сделал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. В разговоре с Федеральным агентством новостей он выразил мнение, что шестой президент страны Владимир Зеленский не продержится у власти и года, а Украина после него лишится территорий. Он считает, что вероятнее всего, часть украинских территорий отойдет России, а Закарпатье получит Венгрия.

Тем временем в РФ упростили процедуру предоставления российского гражданства иностранным специалистам. Согласно поправкам, они могут претендовать на получение паспорта в упрощенном порядке, отработав один год по специальности, которая входит в перечень профессий.