Пассажирский автобус загорелся в Харькове

Харьков, 14 июля. Пассажирский автобус загорелся во время движения в Харькове. Водитель успел вовремя эвакуировать пассажиров из транспортного средства, сообщили в украинской Госслужбе по ЧС.

Инцидент произошел днем 14 июля на Куриловской улице. Загоревшийся автобус следовал по маршруту № 61 «Центральный рынок — Лысая гора».

После эвакуации пассажиров водитель автобуса попытался самостоятельно справиться с огнем, однако ему не удалось ликвидировать возгорание. На место происшествия выехали два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия сотрудников экстренных служб огонь охватил моторный отсек автобуса, а также салон. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Специалистам удалось справиться с огнем за 17 минут. Причины пожара на данный момент устанавливаются.