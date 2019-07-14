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Врио главы ГФС написал заявление об уходе после призыва Зеленского

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Врио главы ГФС написал заявление об уходе после призыва Зеленского

Киев, 14 июля. Исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об отставке после призыва президента страны Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера», — заявил Власов.

По словам Власова, он направит заявление в кабинет министров в предстоящий понедельник.

Во время совещания в Одесском морском порту Зеленский напомнил Власову, что тот обещал уволить нескольких сотрудников таможни за нарушения и даже написал в социальных сетях, что это уже выполнено. Однако из соответствующих документов следует, что эти чиновники просто находятся в отпусках.

«Вы считаете, что я идиот, на самом деле? Когда мы можем ждать от вас заявления об увольнении?» — сказал президент Власову.

В конце июня текущего года Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей руководителей Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца соответственно. На посты отправленных в отставку глав областей украинский президент назначил временно исполняющих обязанности губернаторов — Ярослава Лагуту, Игоря Тимошенко и Тараса Высоцкого.

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