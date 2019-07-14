Сирия, 14 июля. Боевики обстреляли муниципальное здание в Алеппо, турецкий конвой прибыл к наблюдательному пункту в Идлибе. В Ракке два боевика подорвались при установке бомбы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в неудачной попытке организации подрыва в Ракке.

«Ахрар аш-Шам»: по неподтвержденным данным похищает людей в Африне; боевики застрелили одного местного жителя и тяжело ранили другого.

ВС Турции: направили военные конвои к наблюдательным пунктам в Хаме и Идлибе.

Провинция Алеппо

Согласно данным курдского новостного агентства ANHA, протурецкие боевики группировки «Ахрар Аш-Шам» союзной группировке «Сирийская свободная армия» (ССА) провели еще один рейд в Африне. В окрестностях города были задержаны четверо молодых мужчин. По неподтвержденным пока сведениям, боевики также похитили восемь девушек в деревне Кафр-Тафтани и одного мирного жителя боевики и протащили за трактором по сельской дороге. Мужчина выжил, но получил тяжелые повреждения. В настоящее время он находится в госпитале.

Согласно данным местного источника в сети Twitter Qaisar Syria, боевики обстреляли из гранатомета муниципальное здание в столице провинции Алеппо. Детали инцидента пока уточняются, поступают сообщение о жертвах среди гражданского населения.

Провинция Идлиб

Военные самолеты сирийской армии наносят точечные удары по укрытиям радикалов у поселка Маарет-Хурма и Кафр-Саджна, как передает новостной портал Baladi News. Второй вылет ВВС Сирии был предпринят к расположениям радикалов у города Хан-Шейхун и поселка Мока, о чем также сообщает источник. Сведения о потерях радикал в живой силе или боевой технике пока уточняются.

Twitter-канал Step News Agency сообщает о боевом вылете ВКС РФ к расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» у поселка Басанкуль и города Маарет ан-Нуман.

Турецкая армия перебросила новый военный конвой к наблюдательному пункту у древни Иштабрак к западу от города Джиср аш-Шугур, как сообщил новостной портал Step News Agency. После потерь боевиков в последних столкновениях с сирийской армии в «Большом Идлибе», вероятно покровители из Анкары намерены направить к ним дополнительное подкрепление.

Провинция Ракка

Два боевика скончались на месте при взрыве самодельной бомбы. Как передает канал Aleppo AMC боевики погибли при неудачной попытке заминировать военный автомобиль курдов в поселке Айед у города Ат-Табка, как передает канала Aleppo AMC. Других жертв среди мирного населения не было зафиксировано, в настоящее время место взрыва оцеплено военной полицией. Принадлежность боевиков к определенной группировке радикалов пока выясняется, но наиболее вероятно, что оба принадлежали «Исламскому государству».

Провинция Хама

ВВС Сирии совместно с самолетами ВКС РФ нанесли авиаудары по опорным пунктам радикалов с воздуха в предместьях городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, о чем сообщил новостной портал Baladi News. Пока данные о потерях радикалов уточняются.

Турецкие войска были замечены сегодня утром на северо-западе провинции. Как передает источник в сети Twitter Qalaat Al Madiq, конвой направлялся высоте Шахшабу, где ранее остановилось наступление боевиков, встретив сопротивление сирийской армии. В течение недели стороны конфликта обменивались ударами, без заметных подвижек на фронте.

1 Организация запрещена на территории РФ.