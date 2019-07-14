Комплекс защитных сооружений спроектируют для пострадавшего от наводнения Тулуна

Иркутск, 14 июля. Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений. Об этом сообщил глава Иркутской области Сергей Левченко.

Сложная паводковая ситуация установилась в регионе в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным экстренных служб, жертвами стихии стали 25 человек, пострадали 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек.

Наиболее всего стихия затронула город Тулун, где реконструкция дамбы проводилась после наводнения в 1984 году. Высоту сооружения нарастили до 11 метров, однако уровень воды в реке Ия превысил эти параметры и достиг почти 14 метров. Стихия затронула практически 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них разрушены полностью.

По словам Левченко, для того, чтобы спустить воду, сдерживаемую дамбой, специалистам пришлось проделать шесть дополнительных коридоров. Закрыть их строители должны до 18 июля.

«Стоит задача оформить новую территорию затопления. В перспективе речь идет о возведении комплекса защитных сооружений для города», — добавил губернатор области.

Левченко уточнил, что вопрос о разработке проекта в настоящее время обсуждается.

Напомним, региональные власти объявили 12 июля днем траура по погибшим при паводках. Руководитель Иркутской области выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Число госпитализированных после наводнения в регионе выросло до 647 человек.

Российский лидер Владимир Путин ранее потребовал немедленно начать денежные компенсации жителям региона. Он также обратился к Кабмину с требованием обеспечить выделение средств из федеральной казны на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья.