Глава Мосгоризбиркома рекомендовал Соболь жестко разобраться со своими сборщиками подписей

Москва, 14 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов посоветовал Любови Соболь жестко разобраться с сотрудниками своего избирательного штаба, которые осуществляли сбор подписей в поддержку ее кандидатуры на выборах в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что Московская городская избирательная комиссия отказала Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе. По данным Мосгоризбиркома, у Соболь выявлено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%.

«Большой процент брака, наверное, связан с тем, что неоднократно сама же Любовь Соболь писала, что у нее, то провокаторы в штабе, то «засланные казачки». Наверное, люди недобросовестно подходили. Ей надо разбираться со своими сборщиками, как и у кого, они собирали», – пояснил Горбунов.

Он также добавил, что Мосгоризбирком создал все необходимые условия для успешного сбора подписей в ходе предвыборной кампании. Кроме того, по просьбе кандидатов в местах сбора подписей дежурили дополнительные наряды полиции, а также было выделено сопровождение при сдаче документов в Мосгоризбирком.

Горбунов подчеркнул, что окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму будет принято на заседании окружной избирательной комиссии, которое состоится 16 июля. По его словам, те, кому откажут в регистрации могут обращаться в суд, чтобы обжаловать решение Мосгоризбирком, передает агентство «Москва».

Стоит отметить, что ранее неоднократно сообщалось о фальсификации подписных листов в пользу юриста «ФБК» Любови Соболь. В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь. При этом в Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлена «подпольная фабрика», где осуществлялась подделка документов. На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.