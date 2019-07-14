Клинцевич словами Шекспира посоветовал США подумать, зачем Турции российские С-400

Москва, 14 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на заявления немецкого политолога о поставках российских ЗРК С-400 в Турцию цитатой из шекспировского «Гамлета».

«Неладно что-то в Датском королевстве. Вот о чем следует, прежде всего, задуматься США и НАТО, а не пугать Турцию санкциями», — считает он.

Ранее немецкий профессор политологии Томас Егер в своем материале для журнала Focus Online заявил, что поставки С-400 могут обернуться выходом Турции из НАТО, и это «огромная победа Владимира Путина». Кроме того, он предупредил, что США, скорее всего, будут вынуждены ввести против Анкары санкции. Егер не исключил, что американский лидер Дональд Трамп попытается их отложить, но полностью отказаться от них не сможет юридически.

В ответ Клинцевич заметил, что с последствиями поставки С-400 Турции спешить не стоит. По его мнению, сейчас можно констатировать один факт: сделка отвечает интересам обеих сторон. Сенатор подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган является опытнейший политиком и он просто не мог не учитывать все возможные в связи со сделкой, но несмотря на это решение было принят, и значит, тому были серьезнейшие экономические, политические, и военные причины.

«Значит, воспользуемся цитатой из «Гамлета» Уильяма Шекспира, неладно что-то в Датском королевстве», — заметил он.

По мнению Клинцевича, именно об этом стоит в первую очередь задумываться США и НАТО, а не пугать Турцию санкциями.