Восемьдесят компаний приняли участие в строительной выставке в провинции Хама

Дамаск, 16 июля. Восемьдесят компаний из 12 арабских и зарубежных стран приняли участие в строительной выставке «Interconix», организованной сирийским городом Хама, в рамках которой были представлены новейшие технологии и научные разработки в области строительства и реконструкции. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агенства новостей (ФАН).

Компании на выставке специализируются на производстве, торговле и поставках строительных материалов, одежды, аксессуаров и материалов для ремонта.

Директор Группы международных выставок и конференций Фирас Эрдос сказал, что эти выставки активизируют роль национальных и дружественных деятелей в преодолении последствий террористической войны для Сирии, обеспечивая требования реконструкции и строительства и представляя новейшее оборудование в этой области со стандартными спецификациями и подходящими ценами.

Он отметил, что строительная выставка совпадает с выставкой «Автофир», которая предлагает новейшие образцы автомобилей, произведенных и собранных в Сирии, на ней присутствуют представители крупнейших мировых компаний автомобильной промышленности и запасных частей, все они приготовили презентации своих рекламных предложений и конкурсов, которые будут представлены во время выставки. В этом году вызвала большую явку у различных гражданских секторов, в том числе промышленного и коммерческого.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что выставка пищевой промышленности и продуктов открылась в 15-й сессии в выставочном городе Дамаска с участием 75 крупнейших национальных пищевых компаний, а также компаний из Ливана, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов, она продлится до 9-го числа этого месяца.

Министр промышленности Мохамед Маан Зин эль-Абидин Джахба отметил важность выставки для продвижения и сбыта продукции национальной пищевой промышленности, которая не остановилась, несмотря на возникающие проблемы и трудности.