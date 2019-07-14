Huawei решила массово уволить сотрудников в США

Пекин, 14 июля. Китайская компания Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые трудятся в ее американском подразделении. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Согласно информации газеты, сокращения затронут работников исследовательского подразделения Futurewei Technologies, дислоцированного в Штатах. В его цехах в столице, Калифорнии и Техасе трудятся всего примерно 850 человек.

Конкретное число лиц, подлежащих отставке, не указывается, но, по информации газеты, работы могут лишиться несколько сотен человек. Некоторые сотрудники уже проинформированы. При этом ряду граждан Китая, которые трудятся в США, предложили продолжить работать на Huawei после возвращения домой.

Как сообщает газета, после того, как Белый дом внес Huawei в так называемый черный список, работники Futurewei Technologies столкнулись с проблемами. Например, им пришлось существенно ограничить контакты со своими коллегами из центрального офиса Huawei в Пекине.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в середине мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз.