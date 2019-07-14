Белорусский лидер «Шелкового пути» Вязович досрочно завершил гонку после аварии



Москва, 14 июля. Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии. О ЧП сообщили организаторы ралли.

Уточняется, что грузовик Вязовича перевернулся уже на 33-м километре спецучастка продолжительностью 326,6 км на восьмом этапе ралли. Вязович после этого даже попытался продолжить гонку и смог преодолеть еще почти 200 км, но в итоге остановился. Гонщик развернул машину в сторону старта и, когда прибудет на эту точку, будет ждать

Как сообщает пресс-служба гонки, Вязович развернулся в сторону старта, по прибытии на который будет ждать машину техподдержки. Отметим, что перед стартом восьмого этапа белорусский был лидером в зачёте грузовиков. Антона Шибалова (гонщик «КамАЗ-мастер») он опережал на 16 минут 31 секунду.

На шестом этапе Шибалов занял второе место, напоминает телеканал RT. Ралли-марафон стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует 16 июля в китайском Дуньхуане.