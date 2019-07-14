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Минобороны РФ подтвердило очередную поставку Турции элементов С-400

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Минобороны РФ подтвердило очередную поставку Турции элементов С-400

Москва, 14 июля. В Турцию в рамках исполнения контрактных обязательств военно-транспортными самолетами осуществлена очередная поставка компонентов ЗРС С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ. 

Ранее в турецком военном ведомстве заявили, что на авиабазе «Мюртед» 14 июля приземлился седьмой самолет с деталями С-400. 

Агентство Bloomberg сообщило, что американские власти объявят об антитурецких рестрикциях из-за покупки турецкой стороной российских ЗРК С-400 на следующей неделе. По данным издания, Вашингтон обнародует санкции в отношении Турции в начале предстоящей недели. Как отмечает агентство, время выбрано неслучайно — с оглядкой на годовщину провала попытки военного переворота в Турции в 2016 году. Вашингтон хочет оградить себя от дальнейших спекуляций на тему того, что США якобы «несут ответственность за путч». Отмечается, что пакет санкций против Анкары полностью сформирован.

Ранее стало известно о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 в Турцию. После монтажа системы развернут на территории страны, однако радиус их действия, как планируется, будет гораздо шире.  

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