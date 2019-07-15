Почему возникает стресс и как с ним справиться

Жизнь в крупном городе напрямую связана с проверкой нервов на прочность. Несмотря на то, что мегаполис дает

множество возможностей самореализации, он также подвергает опасности ментальное здоровье горожан. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у практикующего психолога Марины Архиповой, какие есть способы преодолеть стрессовое состояние.

Столкнуться со стрессом в большом городе очень легко: люди постоянно переживают из-за нехватки времени, низкого качества

социальных контактов, конфликтных ситуаций, желания «прыгнуть выше головы» и обезличенности, возникающей среди миллионов таких же, как ты сам. И все это, чаще всего, происходит на работе. Аналитики HeadHunter провели опрос работающих россиян и определили, что 18% респондентов — а это почти 13 миллионов человек — живут в состоянии ежедневного стресса.

Вместе с тем каждый человек невольно задается вопросами существования: тем ли он занимается, правильно ли распределяет свои силы, чего он хочет в итоге достичь и так ли это необходимо. И если ответы получаются неудовлетворительными или не

обнаруживаются вообще, то уровень стресса становится только выше. По мнению психолога, члена РПО и директора СПбИПК Марины Архиповой, на самочувствие горожан серьезно влияет именно окружающая среда. Безликое, монотонное пространство с малым количеством зелени и неба оказывает угнетающее воздействие на психику человека.

«Помимо искусственности прямоугольных геометрических форм, большой город подавляет большим количеством людей, с которыми невозможны личные отношения. Возникает ощущение муравейника. Человек – винтик среди других безличных деталей. Теряется отношение к человеку как к уникальному, единственному», — считает психолог.

Многие из-за монотонного окружения начинают терять собственные эмоции, надевают одинаковые маски безразличия и сливаются с целой толпе таких же людей. Городская среда становится причиной упадка сил, особенно на эмоциональном уровне, внутреннего опустошения, депрессии, хронической усталости, нарушения сна, тем самым провоцируя ленивое проживание каждого нового дня.

Причем, по мнению Марины Архиповой, стресс может возникнуть в любом возрасте, но проявляться по-своему. Влияние городской среды на человека может начаться еще в детстве: исходя из результатов известных исследований, ребенок, живущий в мегаполисе, быстро устает, плохо концентрируется и медленно переключается между разными видами деятельности, что приводит к лишнему расстройству из-за случающихся неудач. Взрослые же люди страдают от темпа городской жизни и кажущейся пустой траты времени. Среди других причин стресса психолог отмечает сложность карьерного роста, бессмысленность выполняемой работы, невозможность построить близкие отношения, одиночество, низкую самооценку и отсутствие интереса к жизни.

«В зрелом возрасте сейчас очень распространены панические атаки — синдром большого города. А люди поздней зрелости в мегаполисах часто подвержены одиночеству, у них появляются специфические страхи, например, страх перейти улицу с активным автомобильным движением по пешеходному переходу, страх быть обманутым», — делится Марина Архипова.

Как же преодолеть стресс, возникающий в условиях мегаполиса? Психолог советует, прежде всего, в свободное время выезжать на

природу. Смена обстановки поможет набраться эмоциональных и физических сил. Необходимо уделять время близким людям и быть внимательным к взаимоотношениям, беречь и укреплять их. Это поможет повысить уровень «хороших» социальных контактов, нехватка которых прослеживается сильнее всего в течение рабочего дня.

Также необходимо уделять внимание «приятным мелочам», из которых складывается день, и повысить осознанность своей жизни,

попытавшись найти ответы на следующие вопросы: «Каково мое предназначение? На что я трачу время? Зачем я это делаю? Моя работа — благословение или проклятие? Что происходит в данный момент? Что для меня по-настоящему важно, ценно? Уделяю ли я время тому, что для меня ценно? Каким образом?» Ответы помогут обнаружить действительно важные для вас вещи, которым стоит уделять как можно больше времени.

Вместе с тем справиться со стрессом могут помочь занятия творчеством и социально значимыми делами. Например, можно развести цветник рядом со своей многоэтажкой или помочь семьям с особыми детьми. Психолог рекомендует добавить физическую нагрузку. Но она должна при этом приносить положительные эмоции, а не дополнительную усталость. Также снизить уровень стресса в условиях крупных городов может взаимодействие с домашними питомцами (animal therapy, pet therapy) и прослушивание живой музыки (музыкотерапия).

Указанные рекомендации могут помочь значительно снизить уровень городского стресса и повысить чувство удовлетворенности своей жизнью, улучшить качество выполняемых в течение рабочего дня заданий. Кроме того, появятся необходимые силы и поднимется уровень хороших взаимоотношений внутри социальных групп.