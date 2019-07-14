Бельмондо удостоили ордена Почетного легиона

Париж, 14 июля. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо получил орден Почетного легиона. Список награжденных опубликовал официальный вестник Journal Officiel.

Орден Почетного легиона является главной наградой во Франции. Всего лауреатами различных степеней ордена стали 423 человека. Жан-Поль Бельмондо и актриса Клаудия Кардинале удостоились звания высшего офицера.

Также орден Почетного легиона получил всемирно известный композитор и один из пионеров электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Кроме того, главной французской награды удостоились космонавт Тома Песке и балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла.

Высшую степень награды, Большой крест, вручили Жаклин Флери, которая возглавляет Ассоциацию депортированных и интернированных бойцов Движения Сопротивления, ведет активную работу по борьбе с расизмом. Такой же степени ордена удостоился Жан Налли, спасавший евреев от концлагерей в годы оккупации. Также орденом Почетного легиона наградили граждан, отличившихся в борьбе с терроризмом. Например, орден степени высшего офицера получила Франсуаз Рюдецки, создательница организации помощи жертвам террора SOS Attentats, сообщает «Культуромания».

Орден Почетного легиона учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году. Эта награда имеет пять степеней. Списки награжденных публикуются три раза в год: 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.

Удостоившийся ордена Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году. Актер стал известен во всем мире после съемок в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Когда эта лента, ставшая в итоге одним из ключевых произведений мирового кинематографа, вышла на экраны, Бельмондо было 26 лет.

Жан-Поль Бельмондо сыграл 40 театральных ролей и снялся почти в сотне фильмов. В 2015 году он объявил о завершении своей кинокарьеры. В 2016 году французский актер получил премию «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.