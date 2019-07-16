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Глава департамента археологии рассказал об этапах восстановления Босры аш-Шам

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Глава департамента археологии рассказал об этапах восстановления Босры аш-Шам

Дамаск, 16 июля. Департамент древностей Босра в сирийской провинции Даръа завершил реализацию комплексного проекта документации для старого города, охватывающего традиционное архитектурное сооружение и древние здания.

Глава департамента археологии Босры Алаа Салах рассказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что работа длилась около трех месяцев, в рамках нее был проведен ремонт археологического города, занесенного в список всемирного наследия.

Аль-Салах отметил, что второй целью проекта является определение приоритетов, которые будут реализованы в предстоящий период после оценки статуса строительства археологических зданий и объектов, возглавляющих список туристических направлений, с тем чтобы сохранить их безопасность и восстановить их визуальный статус.

Проект направлен на изучение инфраструктуры в старом городе, потому что это основное место обитания людей, его необходимо реабилитировать в соответствии с потребностям граждан, чтобы не повредить археологический характер Босры.

Глава отдела древностей также сказал, что у них есть электронные данные, которые включают в себя все, что связано с древней Босрой с точки зрения статуса строительства ее объектов, а также наиболее привлекательных мест для туристов.

Он пояснил, что на следующем этапе происходит разделение приоритетов работы, начиная с восстановления археологических памятников в соответствии со степенью структурного риска, а затем реабилитации объектов и предоставления услуг жителям на территории объекта в сотрудничестве и координации с другими заинтересованными органами, особенно властями провинции Даръа, городским советом Босры и управлениями туризма и культуры.

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