Любовь Соболь объявила голодовку — да наплевать. Колонка Аббаса Джумы

Когда не можешь отстоять свою позицию с помощью фактов, приходится давить на эмоции.

Оппозиционерка Любовь Соболь объявила голодовку из-за того, что ее не пустили на выборы. Избирком признал недействительными почти 15% подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженца по 43-му избирательному округу. Допустимый брак составляет 10%.

Соболь негодует, мол, это политическое решение, принятое лично мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сильное заявление. Сильнее только аргументы вроде: «Собянин боится, так как знает, что москвичи выберут меня» или «Мы ведь провели настоящую большую избирательную кампанию».

При этом нет никаких оснований считать, что графологи, которых обвиняет Соболь, действительно подстроили экспертизу подписей. Во всяком случае, она этого не доказала. Горе-блогер Алексей Навальный тем временем и вовсе предъявил претензии лишь к внешности специалистов.

«Вот так выглядят эксперты-графологи, которые решают, кому быть кандидатом, а у кого «подписи плохие», — написал блогер на своей странице в Twitter.

На что многие пользователи справедливо возразили — внешность как внешность. Обычные женщины. В общем, как всегда. Никакой конкретики и фактов. Вместо этого Соболь садится на голодную диету.

Детский сад

Никогда не понимал практического смысла голодовки на воле. Одно дело, когда человек перестает есть в СИЗО — тогда администрация, во-первых, не имеет права наказывать заключенного, а, во-вторых, обязана предпринять меры.

Как правило, зэки ничего не добиваются, прекращая голодовку по состоянию здоровья. Иногда, если дело становится публичным, им идут навстречу. И то не во всем.

А вот на что надеется госпожа Соболь, не совсем понятно. Конечно, в истории есть примеры, когда этот романтизированный способ борьбы с властью приносил существенные результаты. Только для этого голодающему, как правило, приходилось умирать. Так, например, произошло с советским правозащитником Анатолием Марченко, который требовал освободить всех политзаключенных в СССР. Он ушел из жизни на 117-й день голодовки, после чего Горбачев все-таки выполнил требования диссидента.

Но готова ли Соболь на столь радикальный шаг или все это лишь очередная попытка хайпануть?

В любом случае, желаю Любе Соболь здоровья. Может, оно и к лучшему. В конце концов, научно доказано, что периоды голодания замедляют процессы старения и предотвращают деменцию. Надеюсь, еще не поздно.