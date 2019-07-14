Горбунов обвинил Соболь в попытке давления на избирательные комиссии

Москва, 14 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил так называемого юриста «ФБК» Любовь Соболь в попытке давления на избирательные комиссии.

«Она в социальных сетях заявляла, что к ней предвзято относятся. У нее признаны 725, а сначала обсуждалось 975, то есть ей простили 250 подписей — там, где были незначительные исправления. 14,67% брака», — подчеркнул председатель комиссии.

Горбунов напомнил, что допустимый барьер брака составляет 10%. В связи с этим, указал он, Соболь не хватает подписей для регистрации.

«Через соцсети она давит на избирательные комиссии», — подчеркнул Горбунов.

Председатель комиссии добавил, что в подписных листах в поддержку Соболь есть умершие, граждане, проживающие в других избирательных округах, не соответствует дата рождения, проживающие в российской столице по временной регистрации, передает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, о фальсификации подписей Соболь и других кандидатов от «оппозиции» стало известно до проверки подписных листов. В прошлом месяце такую «лабораторию» по подделке подписей обнаружили в Москве.

По мнению эксперта Владимира Шаповалова, такие вбросы, «мертвые души» и махинации с подделками сводят на нет все потуги Соболь пробраться к власти. Она окончательно дискредитировала себя и разочаровала своих немногочисленных единомышленников. Они убедились, что их кандидат нечист на руку.