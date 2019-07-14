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У ЦИК нет претензий к Мосгоризбиркому

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У ЦИК нет претензий к Мосгоризбиркому

Москва, 14 июля. У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В ЦИК прокомментировали сообщения о недействительных подписных листах некоторых кандидатов в Мосгордуму. Превышение допустимого порога «брака» по подписным листам означает снятие их кандидатуры с выборов.

По словам Николая Булаева, у ЦИК нет претензий к сотрудникам Мосгоризбиркома, которые проверяют предоставленные кандидатами подписи избирателей.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком нашел 725 недействительных подписных листов в поддержку Любови Соболь. Кандидат предоставила листы с «мертвыми душами» — с данными умерших москвичей, несуществующими жителями, повторными подписями и тд.

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