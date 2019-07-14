Россия поставила точку в перегорах с Японией по Курилам из-за связей Токио с США

Токио, 14 июля. Россия поставила точку в вопросе передачи спорных Курильских островов, отказавшись даже обсуждать этот пункт во время переговоров о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По словам источника агентства, близкого к переговорному процессу, причиной стала обеспокоенность Москвы из-за тесного военного сотрудничества Токио и Вашингтона. Кроме того, по его словам, еще одной причиной стали опасения, что передача островов вызовет недовольство со стороны россиян, уточняет «Ридус» (согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян выступили против передаче Японии островов. — Прим. ФАН).

Напомним, переговорный процесс по заключению мирного договора между РФ и Японией активизировался в последние годы при участии российского лидера Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Разногласия сторон связаны с четырьмя островами Южнокурильской гряды. Де-факто они входят в состав Российской Федерации, но Япония считает, что это ее территория. 29 июня на переговорах в рамках G20 в Осаке было согласовано очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил. Кроме того, Москвы и Токио подтвердили готовность продолжать решать проблему мирного договора, а также претворять в жизнь проекты совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Как отмечает телеканал 360, министерства иностранных дел РФ и Японии договорились, что новый мирный договор будет основан на декларации 1956 года. В этом документе заявляется о прекращении состояния войны между двумя странами и о восстановлении между ними консульских и дипломатических отношений. СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких островов Малой Курильской гряды, если их переход под контроль Токио будет совершен после подписания мирного договора, напоминает «Царьград».