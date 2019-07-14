Красноярск окутал смог. События дня. ФАН-ТВ

Поставки С-400
Поставки продолжаются. В Турцию прибыл шестой самолет с элементами зенитных ракетных систем. Сегодня Анкара ожидает прибытия еще одного рейса. Всего же она получит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. О поставках страны договорились еще в 2017 году, стартовали они два дня назад. Против этого сразу же выступили США. Хотя, какая им разница? Сделка их никак не касается. Но выяснилось, что здесь Вашингтон решил найти свою выгоду. Вместо российских систем он предложил Анкаре американские комплексы Patriot. Турция отказалась от незаманчивого предложения. Впрочем, это решение было очевидным. Наши системы дешевле, да и качеством выше. И тут США начали свою санкционную песню, которая продолжалась на протяжении двух лет. А сегодня в американских СМИ появилась информация, что на следующей неделе Штаты объявят о реальных санкциях против Турции. Какие именно ограничения коснутся Анкары — пока неизвестно.
Блэкаут в городе огней
Нью-Йорк вышел из тьмы. Электроэнергия восстановлена. Об этом сообщил мэр города. Массовый блэкаут произошел накануне. Без света в городе огней остались почти 50 тысяч человек. По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за пожара на трансформаторной подстанции. По факту блэкаута полиция проводит расследование.
Смог в Красноярске
Красноярск погрузился в смог. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе города вредные загрязняющие вещества. Причина — лесные пожары, которые охватили край. Спасатели уже потушили 85 возгораний. Содержание опасных частиц превышено в 1,5 раза. Они могут повлиять на дыхательную систему, привести к обострению распираторных заболеваний, также вызвать аллергию.
Крушение дельтолета
Два человека погибли при крушении дельтолета. Трагедия произошла в Тверской области. По версии следствия, аппарат вылетел из села Владышино. Около шести утра по московскому времени он рухнул в поле. На борту находились двое мужчин. Они погибли. На месте происшествия сейчас работают следователи. Им предстоит выяснить все подробности трагедии.