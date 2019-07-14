Красноярск окутал смог. События дня. ФАН-ТВ

Поставки С-400

Поставки продолжаются. В Турцию прибыл шестой самолет с элементами зенитных ракетных систем. Сегодня Анкара ожидает прибытия еще одного рейса. Всего же она получит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. О поставках страны договорились еще в 2017 году, стартовали они два дня назад. Против этого сразу же выступили США. Хотя, какая им разница? Сделка их никак не касается. Но выяснилось, что здесь Вашингтон решил найти свою выгоду. Вместо российских систем он предложил Анкаре американские комплексы Patriot. Турция отказалась от незаманчивого предложения. Впрочем, это решение было очевидным. Наши системы дешевле, да и качеством выше. И тут США начали свою санкционную песню, которая продолжалась на протяжении двух лет. А сегодня в американских СМИ появилась информация, что на следующей неделе Штаты объявят о реальных санкциях против Турции. Какие именно ограничения коснутся Анкары — пока неизвестно.