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Нейросеть научили распознавать собак по отпечатку носа

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Нейросеть научили распознавать собак по отпечатку носа

Пекин, 14 июля. Китайские программисты из компании Megvii научили искусственный интеллект идентифицировать собак по отпечаткам их носов. Об этом пишет издание The Verge.

По данным ресурса, фирма специализировалась на разработке программного обеспечения (ПО) для государственных систем мониторинга. Их разработки удачно применяются во многих городах. По словам специалистов, отпечаток собачьего носа уникален, как и узор на человеческом пальце, поэтому его можно использовать для создания реестра питомцев и идентификации конкретного животного.

Инженеры отметили, что благодаря их программе собаку можно зарегистрировать в системе при помощи камеры на смартфоне. Для этого необходимо сфотографировать нос питомца с разных ракурсов, передает «МИР24».

Отмечается, что точность работы приложения составляет 95% и оно уже помогло хозяевам найти 15 тысяч собак: нейросеть фиксировала животных, когда те оказывались перед одной из подключенных к системе камер наблюдения.

Подчеркивается, что программу собираются использовать не только для поиска пропавших собак, но и для выявления жестокого обращения с питомцами.

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