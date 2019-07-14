Мосгоризбирком снял всех самовыдвиженцев, чтобы соблюсти «чистоту» выборов

Вчера Мосгоризбирком отказал большинству «внесистемных» оппозиционеров в регистрации на выборах в Московскую городскую думу. Оппозиция привычно объяснила провал происками власти. Однако сотрудники ГИК с такой оценкой не согласны. Реальная причина отказа в регистрации — бракованные подписи.

Оппозиционеры специально умалчивают о том, что избирком так же строго проверил и подписи самовыдвиженцев, которые позиционировались как «провластные». Например, в 43-м округе, где баллотируется Любовь Соболь, ни одному из самовыдвиженцев зарегистрироваться не удалось. В том числе и «государственнику» Андрею Соколову, и оппозиционеру Сергею Митрохину. Таким образом, до выборов допустили только троих кандидатов — представителей партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», которым по закону не требуется собирать подписи.

Громкие заявления оппозиции о продажности избиркома легко объясняются: «кандидаты от Навального» пытаются скрыть масштабную подделку подписных листов, которую развернули сотрудники их штабов. В июне правоохранители обнаружили квартиру, в которой «навальнисты» подделывали подписи в поддержку Соболь и мундепа Ильи Яшина, а в начале июля уже волонтеры оппозиционных штабов потребовали выдать им подписные листы для перепроверки. В данной просьбе им отказали.

Собственное расследование о подлинности оппозиционных подписей провел член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он выявил более 50 подписей в поддержку Соболь, которые оставили давно умершие люди. По словам Ремесла, подписи волонтеры Любови Эдуардовны подделывали с помощью устаревших баз МВД. После публикации расследования против Ильи развернулась травля. Неудивительно, ведь «мертвые души» в подписных листах подтверждают неспособность «либералов» собрать подписи — их электоральный рейтинг ничтожен.

Несмотря на отказ в регистрации, «навальнисты» все еще надеются заработать политические очки и потому позвали сторонников на незаконный митинг. С помощью «красивых» кадров задержаний демонстрантов в СМИ «команда Навального» собирается надавить на ЦИК РФ и саботировать выборы в Москве.