Названа пятерка купе с самыми практичными задними сиденьями

Москва, 14 июля. Названы пять моделей автомобилей класса купе, которые обладают самыми комфортными и практичными задними сиденьями. Топ-5 составили эксперты издания 32cars.ru.

Специалисты отмечают, что обычно «двухдверки» считаются непрактичными, поскольку на заднем сиденье в таких машинах с комфортом размещаются только дети. Однако есть купе, в которых сзади вполне удобно могут устроиться и взрослые.

По данным экспертов, одним из самых практичных автомобилей-купе является Mercedes-Benz C-Class Coupe. Высота заднего сиденья этой марки составляет 88,9 сантиметра, а ширина — 129,5 сантиметра. На пространство для ног отводится 81,3 сантиметра. Эксперты отмечают, что данный автомобиль является самой бюджетной «двухдверкой» от Mercedes-Benz и обладает стильным внешним видом.

Также специалисты включили в пятерку купе с самым удобным задним сиденьем Dodge Challenger. Высота заднего сиденья здесь составляет 94,2 сантиметра, ширина — 136,9 сантиметра, а пространство для ног — 84,1 сантиметра. По словам экспертов, Dodge Challenger является единственным купе, на заднем сиденье которого могут поместиться три пассажира. Кроме того, этот автомобиль — один из последних настоящих масл-каров, оставшихся на рынке.

В топ-5 комфортных купе эксперты включили Honda Civic Coupe. Высота заднего сиденья этого автомобиля составляет 87,1 сантиметра, ширина — 132,6 сантиметра, а пространство для ног — 78,2 сантиметра. Honda Civic является одной из самых доступных машин на рынке компактных купе, при этом обладает стильным внешним видом и вместительным салоном.

Тем, кто хочет приобрести купе в ретро-стиле, эксперты предлагают обратить внимание на Volkswagen Beetle (в России известен как «жук»). Высота заднего сиденья данной машины — 94 сантиметра, ширина — 124,5 сантиметра. Под пространство для ног отводится 79,8 сантиметра. Официально эта модель уже снята с производства, однако у дилеров еще можно найти финальное издание Volkswagen Beetle.

Кроме того, в топ-5 купе с самыми комфортабельными сиденьями специалисты включили Audi A5/S5/RS 5. Высота заднего сиденья здесь составляет 91,7 сантиметра, ширина — 128,8 сантиметра, а пространство для ног — 83,1 сантиметра. Этот автомобиль обладает консервативным, но стильным внешним видом, а в его салоне без проблем разместятся четыре взрослых человека. Кроме того, у покупателя есть выбор между стандартной комплектацией A5 и двумя «заряженными» вариантами этого купе от Audi.