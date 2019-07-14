Стариков назвал фальшивую «голодовку» Соболь попыткой шантажировать Мосгоризбирком

Нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы по состоянию на 14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за недостоверных, неправильно оформленных или фальсифицированных подписей. Несколько кандидатов, которые не получили допуск из-за фальшивых или недостоверных подписей, относятся к тем, кого принято называть «оппозицией». Среди них — соратница скандального блогера Алексея Навального, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь.

Узнав, что «пролетает» мимо выборов, Соболь решила изобразить возмущение, хотя, как полагают эксперты, она изначально сознательно шла на нарушения, чтобы гарантированно не попасть в списки кандидатов и не отчитываться за скандальный провал в ходе голосования 8 сентября. Отказ в регистрации Соболь решила использовать как очередной повод для пиара: соратница Навального во всеуслышание объявила, что в знак протеста объявляет голодовку. Звучит громко, но, по данными источника Федерального агентства новостей в штабе Соболь, ее заявления о голодовке всего лишь громкие слова: в последние два дня оппозиционерка с аппетитом ела все подряд и ни в чем себе не отказывала.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков не удивлен, что для Соболь и ее единомышленников отказ в регистрации — удобный повод попиариться.

«Выборная кампания нужна так называемым «оппозиционерам» исключительно для создания информационных поводов, для того, чтобы попасть на страницы газет и создать «красивую картинку» для западных средств массовой информации, — отметил Стариков в комментарии корреспонденту ФАН. — Поэтому они громко заявляют, что идут на выборы, дальше имитируют сбор подписей, в ходе которого, вероятнее всего, эти самые подписи подделывают».

Это делается намеренно, чтобы спровоцировать избиркомы отказать представителям оппозиции в регистрации, уверен писатель.

«Естественно, в соответствии с буквой закона Мосгоризбирком отказывает Соболь и Ко в регистрации. И, вместо того, чтобы идти в суд, доказывать, что их подписи честные, и что москвичи действительно оставили свои автографы, желая, чтобы эти господа участвовали в выборах, эти господа создают очередную информационную шумиху, — говорит писатель о тактике представителей оппозиции. — При этом так называемые «оппозиционеры» полностью игнорируют законную процедуру оспаривания решений избирательных комиссий. Так что перед нами те, кто изначально играет не на победу, а на участие».

Что касается голодовки, объявленной Соболь, то Стариков напомнил, что это весьма сильное средство протеста, которое в последнее время нередко используется исключительно как пиар-ход.

«За последнее информационное время мы слышали о нескольких голодовках. Напомню о голодовке [обвиненной в РФ в убийстве украинской военнослужащей] Надежды Савченко, которая после голодовки выглядела еще более упитанной, чем до ее начала. Вообще, голодовка — это очень сильное средство, которое использовали революционеры, готовые умереть за свои идеалы. Сильно сомневаюсь, что госпожа Соболь готова умереть за неправильно собранные или, не дай бог, подделанные подписи. Так что реальность ее голодовки вызывает у меня большие сомнения», — резюмировал Николай Стариков.

Все действия так называемой оппозиции, включая незаконную акцию в Москве и фальшивую «голодовку» Соболь, — это сознательная попытка шантажировать Мосгоризбирком, считает собеседник ФАН.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в попытке оказать давление на избирательные комиссии. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью ФАН объяснил, почему отказ в регистрации — это ни в коей мере не политическая акция, как пытается представить оппозиция, устроившая по этому поводу форменную истерику. Абсолютно законное решение Мосгоризбиркома преследует единственную цель — обеспечение максимальной честности и прозрачности выборов в Мосгордуму.