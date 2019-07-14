Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ

Донецк, 14 июля. Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР заявили, что в воскресенье киевские военные из минометов обстреляли окраины Горловки​​​.

По имеющимся данным, в результате обстрела зафиксировано частичное повреждение линии электропередач, ведущих к девяти трансформаторным подстанциям в поселке Гольмовский.

«Часть населенных пунктов Доломитное и Гольмовский осталась без энергоснабжения», — уточнил представитель республики в СЦКК.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным Организации объединенных наций, жертвами гражданской войны на Украине стали около 13 тысяч человек. Урегулировать ситуацию пытаются также на минской площадке во время встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.