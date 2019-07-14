В Тбилиси заявили, что Турция уже фактически «отжала» у Грузии Аджарию

Корреспондентам Федерального агентства новостей в Тбилиси повезло поговорить с человеком почти легендарным, много лет делавшим грузинскую политику, и до сих пор ее комментирующим.

Гамлет Чипашвили в разное время был депутатом парламента Грузии, зампредом комитета по внешним связям, приближенным первого президента Абхазии, главой аппарата парламента при президенте Эдуарде Шеварднадзе, постпредом Аджарии в Грузии и т. д. Известный грузинский политолог и дипломат прокомментировал Федеральному агентству новостей одну из самых острых проблем сегодняшней Грузии — фактическую потерю региона Аджария вследствие турецкой экспансии.

«Турция фактически уже отобрала у нас Аджарию — и в религиозном, и в экономическом плане, — говорит политолог Чипашвили. — В Аджарии давно функционируют десятки различных мусульманских организаций, которые прямо финансируются правительством Турции. Главная цель этой политики — обращение максимального количества местного населения в ислам. Представители этих организаций сотнями забирают из Аджарии для учебы в турецких медресе девушек и юношей. Затем они возвращаются на родину — и начинают активно пропагандировать ислам. По сути, все это одна из составляющих стратегии «восстановления Османской империи». Кстати, эту тему периодически публично поднимает один из ее идеологов — президент Турии Реджеп Тайип Эрдоган».

Также Гамлет Чипашвили с тревогой заявляет — турки уже прямо требуют от грузин строить мечети, которых в Аджарии и без того с избытком. При этом идет потоковое финансирование строительства религиозных учреждений турецкими НКО, которых в Батуми и окрестностях насчитывается более двух сотен (!).

Также экс-дипломат и политолог напомнил — сегодня уже более 60 тысяч граждан Турции имеют одновременно и гражданство Грузии.

«В Аджарии люди уже опасаются разговаривать на родном языке — это не нравится туркам, в руках которых находится весь бизнес автономной республики, — говорит он. — Собственно, турецкая экспансия наблюдается не только в Аджарии — она весьма ощутима и в самом Тбилиси. Достаточно пройтись по одному из центральных проспектов города, чтобы в этом убедиться. Вся Грузия буквально наводнена дешевыми турецкими товарами. По сути, экономически Турция полностью «оккупировала» Грузию — при полной неспособности наших властей защитить внутренний рынок и местных производителей».

Кроме того, напоминает эксперт, в последнее время представители мусульманского населения Грузии начали слишком часто жаловаться на «притеснения» со стороны грузин. Так, несколько мусульман, проживающих в Аджарии, заявили, что полиция «притесняет их по религиозному признаку, создавая проблемы в бизнесе». А в селе Самтацкаро (Дедоплискаройский район), по словам местных мусульман, православные односельчане «мешали им проводить пятничную молитву».

Впрочем, как свидетельствует аналитик, большинство этих фактов просто замалчиваются грузинскими СМИ. Вместо этого большинство из них фокусируют внимание населения на мифе о «российской агрессии» — не без помощи заезжих американских политиков.

Так, в середине июня, за несколько дней до начала антироссийских протестов в Тбилиси приезжал Майкл Карпентер, помощник кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. В частности, он сказал, что «русские опасны, потому что они скупают недвижимость в Грузии».

«Это, конечно, подмена понятий, ведь никто в стране не говорит об оккупации Аджарии турками, — констатирует Гамлет Чипашвили. — Майкл Карпентер, который был здесь за три дня до начала митингов и инцидента с Гавриловым, был приглашен в Грузию матерью [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Мать Саакашвили, Гиули Аласания, работает ректором и проректором в нескольких университетах Грузии. Она всегда говорила, что «турки — наши братья, они не такие страшные, как об этом рассказывается в грузинской истории». Саакашвили также не раз говорил, что «турки — это братья, а самый большой враг и самый вредный народ для Грузии — это Россия и русские». Видимо, Михо повторял то, что говорила ему мать дома».

По его словам, Гиули Аласания также была проректором, а потом ректором Черноморского университета, совместного турецко-грузинского вуза.

«У Аласании есть серьезные бизнес-интересы в Турции, и совершенно естественно, что она рекламирует Турцию в нашей стране, продвигает ее интересы, — считает аналитик. — Саакашвили, до своего ухода с поста президента в 2013-м, дал гражданство Грузии тысячам турок, которые живут по ту сторону границы. Аэропорт, который находится на территории Аджарии, является фактически аэропортом Турции. Вообще, там сложилась такая ситуация, что никаких таможенных процедур турки не проходят — они прилетают в Батуми, свободно пересекают границу, сразу садятся в автобус — и все. Таможенный досмотр турецкие фуры также проходят не на нашей, а еще на турецкой стороне. То же самое происходит, когда турки вылетают из Батуми домой».

В целом, по словам Чипашвили, уже можно говорить о том, что Аджария постепенно стала «турецким регионом», лишь формально входящим в состав Грузии.

«Там, в Аджарии, есть несколько предприятий легкой промышленности, которые открыли турки. Но на этих предприятиях работают турки, которые живут на той стороне границы. Утром они приезжают в Грузию, работают, а вечером возвращаются в Турцию через условную границу, — рассказывает политолог. – Да, там и грузины работают, и аджарцы, но они получают намного меньше, чем турки.

Турки там получают такие зарплаты, как в самой Турции, а для грузинских граждан созданы худшие условия. Да, они получают больше, чем грузины в других регионах или грузинские пенсионеры, но намного меньше, чем турецкие работники. Турки в Аджарии открыли также сотни магазинов, кафе, рестораны и т. д. Как говорили мне бывшие члены парламента от Аджарии, они, когда звонят по телефону в Грузию, горько шутят: «Мы вас беспокоим из Турции». Как известно, в каждой шутке есть доля правды».

Также, по словам эксперта, местные жители, когда заходят в Аджарии в бары, рестораны, кафе или магазины, где работают турки, жалуются, что работники этих заведений прямо заявляют — мол, «говорите по-турецки, мы по-грузински не понимаем». Вот такие условия уже ставятся грузинам на их собственной территории.

«И это еще не конец этой печальной истории, — считает Гамлет Чипашвили. — Конец наступит очень скоро, потому что этот процесс идет не только в Аджарии, в Батуми. Посмотрите, что творится в самом Тбилиси — на улице Плеханова, на проспекте Давида Ахмашенебели.

Там практически все заведения — турецкие. Турецкие рестораны, кафе, отели и т. д. Там обычное явление, когда ты слышишь турецкую речь. И никто в Грузии об этом не говорит, никого это не беспокоит».

Получается, что «под соусом» российской оккупации и с согласия США турки фактически «отжали» себе Аджарию, грустно говорит Чипашвили.

«А особенность грузинской политики – в том, что в течение 30 постсоветских лет каждый день раз по 15 каждый телеканал и каждый журналист, каждый политик и политолог в Грузии говорили о том, что «Россия — враг, Россия — оккупант» и т. д. Это началось с 1989 года, после апрельских событий, когда в Тбилиси погибли люди. После этого пришел президент Звиад Гамсахурдия, откровенно антирусский деятель, который и начал эту масштабную антирусскую кампанию. Он сразу отключил здесь российские телеканалы, и потом с большим трудом мы смогли договориться, чтобы обратно включить российский Первый канал».

По словам политолога, Гамсахурдия заложил основы для потери нескольких регионов страны, Шеварднадзе фактически их потерял, а жирную точку в этом процессе поставил Саакашвили в 2008 году, когда начал агрессию против Южной Осетии.