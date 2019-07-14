Мосгоризбирком предложил несогласным с итогами проверки подписей доказать правоту в суде

Москва, 14 июля. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал всех кандидатов на выборы в столичный парламент бороться до конца в рамках правового поля. С таким заявлением он выступил на брифинге.

Горбунов отметил, что окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах в Московскую городскую думу примут 16 июля на заседании окружной избирательной комиссии. Он объяснил, что у тех, кому ответят отказом в регистрации, есть законное право обратиться в суд и обжаловать это решение.

«Поэтому бороться надо до конца, в рамках правового поля», — подчеркнул председатель Мосгоризбиркома.

Он добавил, что возглавляемая им комиссия ко всем участникам предвыборной гонки настроена положительно и доброжелательно. Процент брака у кандидатов, по его словам, может быть связан с недобросовестным проведением сбора подписей.

«В ходе всей избирательной кампании и кандидату [Любови] Соболь, и другим кандидатам создавались все условия для сбора подписей», — указал Горбунов.

Он уточнил, что по просьбе Соболь и ряда других кандидатов выделялись наряды полиции в местах сбора подписей, чтобы не возникло никаких эксцессов и нападений.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты московского парламента закончилось 5 июля. Всего заявили о намерении участвовать в выборах, которые пройдут 8 сентября, 426 человек.

В воскресенье стало известно, что девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва отказано в регистрации. Среди них — кандидат от партии «Коммунисты России» Михаил Орлов, Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», а также самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Помимо этого, в регистрации было отказано кандидату Михаилу Корнееву от «Национального курса», самовыдвиженцу Ирине Собяниной, а также Вере Дегтяревой. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам Алексею Алексееву и Александру Руденко.

Столичный избирком ответил отказом и юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь. Соответствующий вердикт был принят после детальной проверки экспертами избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Вяснилось, что в подписных листах Соболь были «мертвые души». Оказалось, что юрист ФБК присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь.

Мертвецы были замечены также в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Полсотни «мертвых душ» обнаружил среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму юрист Илья Ремесло.