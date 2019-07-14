Появилось новое доказательство подделки подписей кандидатами на выборах в МГД

Москва, 14 июля. Член Общественной палаты и юрист Илья Ремесло представил новое доказательство, подтверждающее факт фальсификации подписей независимыми кандидатами на выборах в Московскую городскую думу. Оказалось, что среди подписей фигурирует «автограф» умершего отца солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки.

Ранее Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале текст, в котором объяснил, каким образом Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другие кандидаты на выборах в Мосгордуму заполнили свои подписные листы данными россиян, давно покоящихся на кладбище. Директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией попытался опровергнуть это сообщение и написал, что расследование члена Общественной палаты якобы опирается только на «фотографии могил однофамильцев». В ответ на это Ремесло напомнил, что совпадения обнаружены не только в именах фигурирующих в подписных листах «мертвых душ», но и в их паспортных данных.

«Отметились истерической реакцией Дмитрий Гудков и Леонид Волков. Основной их аргумент — «да у тебя ничего нет, ты просто сфотографировал могилы однофамильцев». При этом никак не объясняется, почему у «однофамильцев» совпала и регистрация, и паспортные данные. Что же, раз фигуранты не желают писать «явку с повинной», придется предъявить им дополнительные доказательства», — написал член Общественной палаты.

Ремесло обратил внимание на один из подписных листов «яблочника» Кирилла Гончарова, который якобы заполнил Кукояка Александр Анатольевич. При проверке информации об этом человеке не составило труда выяснить, что он является умершим в 2017-м году отцом музыканта Дениса Кукояки, сообщает «Экономика сегодня».

Отметим, что Илья Ремесло обнаружил «мертвые души» в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Всего эти кандидаты сфальсифицировали таким образом полсотни подписей. Ремесло подчеркнул, что года рождения этих «подписавшихся» менялись на более поздние, при этом остальные паспортные данные совпали с реальными. Отметим, что Мосгоризбирком в итоге отказался регистрировать Любовь Соболь кандидатом на выборах в городскую думу, поскольку 14,67% собранных ею подписей были признаны недействительными.