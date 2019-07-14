Опасный радиоактивный объект нашли в Чернобыльской зоне

Киев, 14 июля. Радиоактивные остатки грузового автомобиля нашли в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, специалисты предупредили, что они могут представлять опасность для здоровья и жизни людей. Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Информацию о находке эксперты опубликовали в социальной сети Facebook, прикрепив к посту фотографию обнаруженного объекта — грузовика ЗиЛ.

«Опасные находки на территории заповедника», — говорится в сообщении.

Напомним, взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. Вскоре после трагедии от лучевой болезни скончалось более 30 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные.

В районе аварии впоследствии была образована зона отчуждения, а население Чернобля и Припяти эвакуировали. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри.

Как сообщает телеканал «360», шестой украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал указ об открытии чернобыльской зоны отчуждения и создании «зеленого коридора» в нее для туристов.

В разговоре с Федеральным агентством новостей председатель Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин подчеркнул, что далеко не все осознают последствия чернобыльской катастрофы, не понимают, что происходит в 30-километрвоой зоне отчуждения, где находится хранилище радиоактивных отходов.

На днях, как пишет RT, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали трех сталкеров из Британии и России, они объяснили свое присутствие в регионе экстремальным туризмом. В отношении правонарушителей составили административные протоколы. Сталкерам грозит штраф.