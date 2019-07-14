Полицейские погибли при разрыве бомбы на севере Афганистана

Кабул, 14 июля. Взрыв бомбы прогремел в афганской провинции Баглан на севере страны, в результате погибли по меньшей мере пять сотрудников полиции, еще двое получили ранения. Об этом рассказали представители провинциальных правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Афганистане накануне. Заложенное у дороги взрывное устройство сработало в районе Гозаргах-э-Нур. В этом направлении по дороге проезжал полицейский внедорожник Humvee. При разрыве бомбы погибли, по предварительным данным, пять полицейских.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, действующих в регионе.

В воскресенье стало известно об инциденте в Лондоне, где автомобиль протаранил толпу людей. Ранения в результате аварии на юго-западе британской столицы получили семь человек. На место происшествия экстренно выехала полиция, по подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек.