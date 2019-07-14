Бойко рассказал, кто на самом деле «разогнал» Верховную раду

Киев, 14 июля. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко полагает, что парламент «разогнал» не президент Украины Владимир Зеленский, а граждане страны.

На вопрос телеведущего относительно того, есть ли у Бойко ностальгия по пока еще действующему парламенту, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ответил отрицательно. При этом депутат Рады подчеркнул, что разогнал парламент не глава государства, а сами украинцы.

«Никакой бы суд не принял решение о роспуске парламента, если бы не видел, что этого хотят 90% граждан Украины», — сказал он в эфире украинского канала «112 Украина».

По его словам, роспуск Рады — это логичный результат «бездействия и антинародной политики, которую парламент проводил в течение последних пяти лет».

Напомним, сразу после инаугурации шестой президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года. Ряд депутатов от «Народного фронта» и Радикальной партии не согласились с таким решением и подали апелляции в Конституционный суд. Конституционный суд признал указ Зеленского легитимным.

Досрочные выборы в парламент пройдут по смешанной системе — 50% депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, другая часть — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут лишь те партии, проходной барьер которых составит 5%.